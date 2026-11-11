공공병원 ‘AI 고속도로’ 연결… 환자 전원·수술 빨라진다

환자를 이송하고 진료기록을 공유하는 과정에서 인공지능(AI) 기술이 활용된다. 정부는 강원 지역을 시작으로 전국 병원을 잇는 ‘AI 고속도로’를 완공할 계획이다.

정은경 보건복지부 장관이 11일 춘천시 강원대병원에서 열린 '공공의료 AI 고속도로' 시범 개통식에서 현장 의료진의 시연을 확인하고 있다. 보건복지부 제공

보건복지부는 11일 강원 춘천 강원대병원에서 ‘공공의료 AI 고속도로’ 개통식을 열었다. 응급 치료가 필요한 소아 환자를 영월의료원에서 강원대병원으로 이송하고, 수술 이후 지역 의료기관으로 다시 보내는 전 과정을 가상으로 시연했다. 양 병원의 전자의무기록(EMR) 화면이 연동됐고 AI는 의료진이 작성해야 하는 서류의 초안을 만들었다.

AI 에이전트 3종은 검사 결과와 생체 징후, 약물 투약 이력 등 진료기록을 바탕으로 전원의뢰서·회송서를 작성했다. 또 환자의 병력 등을 분석해 마취 전 상태 평가를 돕는 수술 전 마취평가지, 수술과 급성기 치료 이후 입원 경과와 처치 내역 등을 정리한 퇴원 기록지 초안을 생성했다.



복지부는 특히 AI와 EMR를 결합한 ‘EMR 연동형 AI’ 구현에 의미가 있다고 했다.

11일 강원대병원에서 열린 '공공의료 AI 고속도로 시범 개통식'에서 의료 AI가 활용되는 상황이 시연되고 있다. 보건복지부 제공

기존에는 별도 프로그램을 실행해 환자 정보를 입력하거나 AI 분석 결과를 진료기록에 옮겨야 했다. 연동형은 기존 진료 화면 안에서 임상 데이터 분석과 문서 초안 생성 등 AI 작업이 이뤄진다. 의료진은 최종 판단만 하면 돼 행정 부담이 10분의 1 수준으로 줄어드는 것이다.



복지부는 올해 말까지 서울대병원, 전남대병원, 서울의료원, 서산의료원, 영월의료원 등 8개 공공병원에서 기술 안정성과 보안, 임상적 유효성을 검증한다. 내년 4월 본사업에 착수해 최대 35곳으로 참여 기관을 늘린다. 2029년까지 지방의료원, 적십자병원 등 전국 공공병원 72개로 고속도로망을 완공한다. 전국 확산을 위해서는 병원마다 다른 의무기록, 의료영상 관리 시스템 환경의 표준화와 안정적인 컴퓨팅 자원 확보가 과제다.



AI 고속도로는 올해 8월 정부가 발표한 ‘AI 기본의료 전략’의 일환이다. 수도권 대형병원 중심으로 개발된 의료 AI 기술을 초고속 전용망·국가 GPU 자원·표준 플랫폼과 연계해 지역 공공병원에 보급한다. 지역 병원이 고가 인프라를 별도 구축하지 않고도 기술을 활용하는 것이 핵심이다.

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