“AI가 노동자 대체해선 안 돼… 혜택 같이 누려야” [2026 세계아세안포럼]

‘2026 세계아세안포럼’에선 피지컬 AI를 활용한 제조업 혁신과 한·아세안 협력 확대를 강조하는 주요 인사들의 제언이 이어졌다.

체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사(왼쪽부터)와 강감찬 산업통상부 무역투자실장, 박정훈 세계일보 대표이사가 11일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 세계아세안포럼’에서 축사를 하고 있다.

체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사는 11일 “한국은 반도체와 로봇공학, 스마트 제조 분야에서 세계적인 강국이고, 아세안은 탄탄한 제조업 기반과 빠르게 증가하는 자동화 기술 수요를 갖추고 있다”며 “아세안은 한국의 첨단기술이 대규모 실제 생산 현장과 만날 수 있는 곳”이라고 밝혔다.



헤라완 대사는 “2024년 수립된 한·아세안 포괄적 전략적 동반자 관계를 이제는 양국 국민이 직접 보고 체감할 수 있는 구체적인 사업으로 발전시켜야 한다”며 “인도네시아는 아세안 전체 시장으로 진출하기 위한 관문이자 AI와 첨단 제조업 분야의 중요한 협력 거점이 될 수 있다”고 말했다.



그는 피지컬 AI 확산 과정에서 노동자 보호·교육이 선행돼야 한다고 강조하며 “AI가 노동자를 대체해서는 안 되고 노동의 형태와 노동력의 구조를 변화시키는 방향으로 활용돼야 한다. 기술을 도입하기 전에 먼저 노동자를 교육해야 한다는 것이 우리의 원칙”이라고 했다. 이어 “아세안에는 약 3억5000만명의 노동자가 있고, 7명 중 1명이 제조업에 종사하고 있다”며 “피지컬 AI 시대에 이 노동자들도 기술 발전의 혜택을 누릴 수 있어야 한다”고 강조했다.



강감찬 산업통상부 무역투자실장은 “AI 기술을 얼마나 확보하고 활용하느냐에 따라 국가와 기업의 경쟁력이 달라지고 국가 경제의 성장 격차가 생긴다”며 “특히 아세안이 반도체와 데이터센터 등 AI 관련 산업의 새로운 투자거점으로 떠오르고 있다”고 말했다. 강 실장은 “아세안 사무국과 유엔무역개발회의가 발간한 ‘아세안 투자보고서 2025’에 따르면 2024년 아세안의 정보통신 분야 신규 투자 발표액은 전년 대비 43%, 전자·전기장비 분야는 15% 증가했다”며 “특히 반도체, 데이터센터 등 AI 관련 산업을 중심으로 아세안의 성장 잠재력이 주목받고 있다”고 설명했다. 그는 “한국과 아세안이 협력해 피지컬 AI를 제조현장에 적용하고 실질적인 성과를 만들어 나가길 기대한다”며 “핵심광물의 전주기 협력도 구체화하고자 한다”고 했다.



강 실장은 AI의 제조현장 확산과 함께 핵심광물·첨단산업 공급망 구축, 한·아세안 자유무역협정(FTA) 개선을 주요 협력 과제로 제시했다.



박정훈 세계일보 대표이사는 “피지컬 AI 시장이 이제 막 형성되는 만큼 아세안 제조현장에 얼마나 빠르게 진출하느냐가 중요하다”며 “현지에서 기술 적용 실적을 쌓고 협력 생태계를 선제적으로 구축하는 기업이 향후 시장 경쟁을 주도할 것”이라고 말했다.

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