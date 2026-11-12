포스코 장인화 “기술력이 자원 가치 높여”

장인화 포스코그룹 회장이 그룹의 핵심 미래 전략인 ‘트리플(산업·전략·에너지자원) 코어’ 실행을 위한 핵심역량이 기술에 있다고 강조했다. 포스코는 독자적인 기술 우위 확보를 추진하는 한편 인공지능 데이터센터(AIDC) 인프라 시장에 본격 진출하며 사업 영역 확장에 나섰다.



포스코그룹은 10일부터 이틀간 전남 광양에서 ‘제38회 포스코그룹 테크포럼’을 개최했다고 11일 밝혔다. 행사에는 장 회장을 비롯한 주요 사업회사 임직원과 인도 JSW스틸의 라토레 최고운영책임자(COO) 등 800여명이 참석해 에너지 전환기 대응 전략과 인공지능 전환(AX) 추진 방안을 논의했다.

장인화 포스코그룹 회장(앞줄 왼쪽 두 번째)이 10일 전남 광양에서 열린 포스코그룹 테크포럼에서 고밀도LFP 기술에 대한 설명을 듣고 있다. 포스코그룹 제공

장 회장은 개회사에서 “자원의 가치를 높이고 실질적인 성과로 연결하는 원동력은 우리의 기술력”이라며 “기술 자체가 상품이 되는 소프트웨어 기반의 기술 사업화를 통해 새로운 가치를 만들고 사업 영역을 넓혀 나가야 한다”고 말했다. 포스코그룹은 장 회장 취임 이후 국가대표 핵심자원 공급자로서 ‘트리플 코어’ 전략을 본격화했다.



신시장을 겨냥한 사업 다각화에도 속도를 내고 있다. 포스코는 이날 서울 강남구 GS타워에서 GS그룹과 ‘AIDC 사업 분야 전략적 협력을 위한 업무협약’을 체결했다. AIDC의 시작 단계부터 참여해 맞춤형 특화 소재와 솔루션을 제공하는 ‘AIDC 토탈 솔루션 기업’으로 사업 영역을 본격 확대한다는 취지다.



양사는 GS그룹이 추진하는 국내 대형 AIDC 프로젝트를 시작으로 글로벌 시장 공략까지 나선다. 이번 협약의 핵심은 포스코가 기존처럼 도면 확정 후 강재를 납품하는 방식에서 벗어나 프로젝트 시작 단계부터 맞춤형 철강 솔루션을 제공하는 EVI 프로그램을 AIDC 건설에 본격 적용한다는 점이다.



AIDC는 고도의 전력·냉각 설비 구축과 함께 빠른 기술 발전에 맞춘 ‘공기 단축’이 수익성을 결정짓는 요소로 꼽힌다. 포스코는 초고내식 합금도금강판인 ‘포스맥’과 전자파 대응(차폐) 소재, 고효율 전기강판 등 ‘AIDC 특화 소재’를 총동원해 건축물의 내구성을 높이고 공사기간을 대폭 단축할 계획이다.

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