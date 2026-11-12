[경제 단신] 우주청, 성층권 무인기 170시간 비행 성공 외

우주청, 성층권 무인기 170시간 비행 성공

우주항공청은 11일 성층권 태양광 무인기 ‘EAV-4’(사진)가 170시간 5분 연속비행 성공했다고 밝혔다. 우주항공청에 따르면 EAV-4는 지난 8월 18일부터 25일까지 진행한 비행시험에서 7일 연속비행에 성공했다. 이는 2020년 무인기(EAV-3) 국내 기록(53시간)을 3배 이상 넘어선 성과다.

벤츠, 7인승 프리미엄 MPV 국내 첫 출시

메르세데스-벤츠 코리아가 7인승 프리미엄 다목적차량(MPV) ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 V-클래스’(사진)를 국내에 처음 출시한다. 국내 판매 모델은 ‘V 300 d 4MATIC EXCLUSIVE’ 단일 트림으로, 가격은 부가세 포함 1억2400만원이다. 고객 인도는 16일부터다. V-클래스는 1996년 처음 나온 모델이다.

과기부, GS건설 시스템 사고 직권조사

과학기술정보통신부는 GS건설의 아파트커뮤니티 시설 예약·관리 시스템에서 발생한 침해사고의 피해 현황과 원인 등을 확인하기 위해 직권조사를 실시한다고 11일 밝혔다. 과기정통부는 GS건설이 지난달 29일 침해사고를 신고했으나, 자체적으로 사고를 분석하겠다며 당국 조사에 동의하지 않았다고 했다. GS건설 측은 “정부와 한국인터넷진흥원(KISA) 조사에 미동의한 것이 아니라 자체 원인분석 및 재발 방지 조치에 대한 기술지원에 미동의한 것일 뿐”이라며 “진행 중인 KISA 등의 조사에 성실히 협조할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지