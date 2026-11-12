기아, 獨서 비유럽 브랜드 첫 3개 부문 석권

기아가 독일 자동차 시상식 ‘2026 골든 스티어링 휠 어워드’에서 비유럽 브랜드 최초로 3관왕에 올랐다.



기아는 10일(현지시간) 독일 자동차 전문지 아우토빌트와 주간지 빌트 암 존탁이 공동 주관한 ‘2026 골든 스티어링 휠 어워드’에서 3개 부문을 수상했다고 밝혔다.

송호성 기아 사장이 2026 골든 스티어링 휠 어워드에서 포즈를 취하고 있다. 현대차그룹 제공

기아 EV5는 ‘컴팩트 SUV’ 부문에서 아우디 Q3와 쿠프라 포르멘토 VZ5를 제치고 1위를 차지했다. K4 스포츠왜건은 폭스바겐 ID.3 네오, 쿠프라 본을 앞서며 ‘컴팩트 차급’ 부문 수상작으로 선정됐다.



소형 전기차 EV2는 독일 시장 기준 가격과 사양, 보증, 주행 경험 등을 종합 평가하는 ‘3만 유로 미만 최고의 차’ 부문에서 수상했다. 기아는 이번 수상으로 골든 스티어링 휠 어워드에서 한 해 3개 부문을 석권한 최초의 비유럽 브랜드가 됐다. 로빈 호닉 아우토빌트 편집장은 “기아가 순수 전기차와 가솔린 모델로 3개 차급 및 가격대 부문에서 우위를 점하면서 다양한 부문에 걸쳐 최고의 상품을 제공하고 있음을 입증했다”고 평가했다.



1976년 시작된 골든 스티어링 휠 어워드는 독일의 대표적인 자동차상이다. 올해는 신차 90종 중 독자 투표를 거쳐 27개 차종이 최종 후보에 올랐다. 이후 세계랠리선수권대회(WRC) 9회 우승자인 세바스티앙 오지에 등 23명의 심사위원이 주행 성능과 승차감, 실용성 등을 평가해 수상작을 결정했다.



송호성 기아 사장은 “50년 역사를 지닌 권위 있는 골든 스티어링 휠 어워드에서 비유럽 브랜드 최초로 한 해 3개 부문을 수상했다”며 “기아 차종 라인업의 상품 경쟁력과 고객에게 가치 있는 선택지를 제공하기 위한 노력을 인정받아 뜻깊다”고 말했다.



제네시스의 첫 고성능 모델인 GV60 마그마도 민첩성과 가속 응답성 등에서 높은 평가를 받아 ‘어퍼 미드사이즈 클래스’ 부문 1위에 올랐다.

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