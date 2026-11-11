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가계대출 10월 6.4조 급증… 은행 잔액 1200조 첫 돌파

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송은아 선임기자 sea@segye.com

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9월 감소 후 한 달 만에 증가세로
집단대출 실행·개인 ‘빚투’ 늘어나

지난달 전체 금융권 가계대출이 6조원 넘게 불어나며 한 달 만에 증가세로 돌아섰다. 집단대출 실행이 늘고 ‘빚투’(빚내서 투자)로 신용대출도 증가 전환한 영향이다.

11일 금융위원회·금융감독원이 발표한 가계대출 동향에 따르면 지난달 금융권 가계대출 잔액은 전월보다 6조4000억원 늘었다. 9월 2조2000억원 감소 후 한 달 만에 증가세로 바뀌었다.

서울의 한 시중은행 대출창구의 모습. 뉴스1
서울의 한 시중은행 대출창구의 모습. 뉴스1

대출 종류별로는 주택담보대출이 4조원 증가해 전월(3조2000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 9월 5조4000억원 감소했던 기타대출은 지난달 2조4000억원 늘어 두 달 만에 증가세로 전환됐다. 기타대출 중 신용대출이 9월 2조9000억원 감소에서 1조2000억원 증가로 돌아섰다.

업권별로 보면 은행권 가계대출이 한 달 새 5조원 늘어 전월(5000억원)보다 증가폭이 크게 확대됐다. 제2금융권 가계대출도 9월 2조7000억원 감소에서 지난달 1조4000억원 증가로 전환했다.

한국은행에 따르면 10월 말 기준 예금은행의 가계대출 잔액(정책모기지론 포함)은 1203조9000억원으로 전월보다 5조원 증가했다. 예금은행 가계대출 잔액이 1200조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

은행 가계대출 중 주담대 잔액은 958조7000억원으로 3조3000억원 불어났다. 9월에 2조3000억원 감소했던 기타대출은 지난달 1조7000억원 늘며 석 달 만에 증가세로 돌아섰다.

이승엽 한은 시장총괄팀 차장은 “개별 주담대가 전월과 비슷한 수준으로 유지된 가운데 집단대출이 10월 들어 확대됐다”며 “(기타대출은) 개인 주식 투자 순매수가 신용대출 증가에 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.


송은아 선임기자 sea@segye.com 기자페이지 바로가기

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