가계대출 10월 6.4조 급증… 은행 잔액 1200조 첫 돌파

지난달 전체 금융권 가계대출이 6조원 넘게 불어나며 한 달 만에 증가세로 돌아섰다. 집단대출 실행이 늘고 ‘빚투’(빚내서 투자)로 신용대출도 증가 전환한 영향이다.



11일 금융위원회·금융감독원이 발표한 가계대출 동향에 따르면 지난달 금융권 가계대출 잔액은 전월보다 6조4000억원 늘었다. 9월 2조2000억원 감소 후 한 달 만에 증가세로 바뀌었다.

서울의 한 시중은행 대출창구의 모습. 뉴스1

대출 종류별로는 주택담보대출이 4조원 증가해 전월(3조2000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 9월 5조4000억원 감소했던 기타대출은 지난달 2조4000억원 늘어 두 달 만에 증가세로 전환됐다. 기타대출 중 신용대출이 9월 2조9000억원 감소에서 1조2000억원 증가로 돌아섰다.



업권별로 보면 은행권 가계대출이 한 달 새 5조원 늘어 전월(5000억원)보다 증가폭이 크게 확대됐다. 제2금융권 가계대출도 9월 2조7000억원 감소에서 지난달 1조4000억원 증가로 전환했다.



한국은행에 따르면 10월 말 기준 예금은행의 가계대출 잔액(정책모기지론 포함)은 1203조9000억원으로 전월보다 5조원 증가했다. 예금은행 가계대출 잔액이 1200조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.



은행 가계대출 중 주담대 잔액은 958조7000억원으로 3조3000억원 불어났다. 9월에 2조3000억원 감소했던 기타대출은 지난달 1조7000억원 늘며 석 달 만에 증가세로 돌아섰다.



이승엽 한은 시장총괄팀 차장은 “개별 주담대가 전월과 비슷한 수준으로 유지된 가운데 집단대출이 10월 들어 확대됐다”며 “(기타대출은) 개인 주식 투자 순매수가 신용대출 증가에 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

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