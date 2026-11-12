[이코노 브리핑] 농협중앙회장 조합원 직선제로 선출 외

농협중앙회장 조합원 직선제로 선출

농협중앙회장을 약 187만명의 전체 조합원이 직접 선출하고 독립적인 감사기구를 신설하는 내용의 농업협동조합법 개정안이 11일 국회 농림축산식품해양수산위원회를 통과했다. 중복 가입자를 제외한 조합원에게 1인 1표를 부여하고 2028년 차기 중앙회장 선거부터 적용한다. 차기 회장의 임기는 2031년 전국동시조합장선거일까지로 단축하고, 임기가 줄어드는 차기 회장에 한해 한 차례 연임을 허용한다.

미래에셋, 11월 개인투자용 국채 청약

미래에셋증권이 개인투자용 국채 11월 청약을 실시한다고 11일 밝혔다. 청약은 이날부터 17일까지 진행되며 총 발행규모는 2000억원이다. 종목별로는 △3년물 이표채 20억원 △3년물 복리채 30억원 △5년물 200억원 △10년물 1400억원 △20년물 350억원이다. 10년물과 20년물 발행 규모가 총 1750억원 수준이다.

배추 3만t 출하 정지… 김장철 수급 대책

농림축산식품부는 가을배추 생산량 증가에 따른 공급과잉을 막기 위해 이달 하순 김장배추 주 출하지인 전남광주 해남 등의 지역에서 생산된 배추 3만톤(t)을 출하 정지할 계획이라고 11일 밝혔다. 김장 성수기가 지나는 12월 하순부터 출하되는 겨울배추도 추가로 수매해 비축한다는 방침이다. 농촌경제연구원에 따르면, 올해 가을배추는 양호한 기상여건으로 생산량이 전년보다 19% 증가할 것으로 예상됐다. 생산량 증가로 이달 상순 배추가격은 전년보다 42% 하락했다.

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