서민 살림살이 악화에 카드사 대손비용 급증세

고금리 장기화로 취약차주의 상환 부담이 커지면서 주요 카드사들의 올해 3분기 누적 대손비용이 3조원을 넘어섰다. 경기 불확실성 속에 차주들의 상환능력이 악화되고 있어 대손비용 증가세가 당분간 이어질 전망이다.

주요 카드사 2026년 3분기 누적 대손비용이 3조원을 넘어섰다. 사진은 서울 시내 대형마트에서 고객들이 카드로 결제하는 모습. 연합뉴스

11일 6개 카드사(KB국민·삼성·신한·우리·하나·현대카드)의 팩트북과 IR 자료에 따르면, 이들 회사의 올해 1~3분기 누적 대손비용은 3조263억원으로 전년 동기(2조8244억원)보다 7.1% 늘었다. 롯데·비씨카드는 3분기 실적 자료를 공개하지 않았고, NH농협카드는 은행 내 사업부여서 별도 실적이 없다.



회사별로는 현대카드의 증가율이 가장 높았다. 현대카드의 올해 1~3분기 누적 대손비용은 5094억원으로 전년 동기(4347억원)보다 17.2% 늘었다. 뒤이어 신한카드의 누적 대손비용은 7570억원으로 전년 동기(6704억원) 대비 12.9% 증가했다.



대손비용은 차주의 채무불이행에 대비해 카드사가 쌓는 충당금 관련 비용이다. 빌려준 돈을 돌려받지 못할 가능성이 커질수록 더 많이 쌓는다. 대손비용이 늘었다는 것은 카드론과 현금서비스를 주로 이용하는 중·저신용자와 자영업자의 상환능력이 나빠질 것으로 카드사가 판단했다는 의미로 풀이된다.



김용진 서강대학교 경영학과 교수는 “대출을 하면 대손충당금을 쌓는 것은 당연하지만, 지금은 경기가 좋지 않아 쌓이는 것이기 때문에 문제”라고 설명했다.



실제로 자영업자의 경영여건은 악화하고 있다. 한국신용데이터(KCD)에 따르면 올해 3분기 소상공인의 사업장당 평균 매출은 4661만원으로 전년 동기보다 4.36% 줄었고, 평균 이익은 8.30% 감소했다. 벌이가 줄면 대출 상환 여력도 떨어질 수밖에 없다.



조달 비용 상승도 부담을 키우고 있다. 카드사는 은행과 달리 예금을 받을 수 없어 여신전문금융회사채(여전채)를 발행해 자금을 조달한다. 채권 금리가 오르면 만기가 돌아온 채권을 새로 발행하는 과정에서 이자비용이 늘어난다. 늘어난 조달 비용은 대출금리에 반영돼 차주의 이자 부담을 키우고, 이는 다시 상환능력 저하와 대손비용 증가로 이어질 수 있다.



조달 비용을 공시한 5개 카드사(삼성·신한·우리·하나·현대카드)의 올해 1~3분기 누적 이자비용은 2조5791억원으로 전년 동기(2조3994억원)보다 7.5% 늘었다. 특히 삼성카드의 누적 이자비용은 5269억원으로 전년 동기(4330억원) 대비 21.7% 늘어 증가율이 가장 높았다.



김 교수는 “현재 반도체·인공지능(AI) 분야는 호황이지만, 그 외 분야는 경기가 나아질 것으로 보이지 않아 취약차주의 어려움은 계속될 것”이라며 “고금리 기조도 이어질 것으로 보여 카드사의 자금 조달 여건이 좋지 않고, 대손비용 증가세도 당분간 이어질 것”이라고 말했다.

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