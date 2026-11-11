[사이언스프리즘] 멸종은 운명이 아니다

인도양의 섬나라 모리셔스에는 분홍비둘기가 산다. 가슴과 배는 연분홍빛이고 날개는 갈색이다. 이 섬에서만 사는 새다. 도도새는 사라졌지만 분홍비둘기는 멸종을 면했다. 1990년 무렵 야생에 남은 분홍비둘기는 겨우 열 마리였다. 숲이 사탕수수 농장으로 바뀌고, 인간을 따라 들어온 동물들이 알과 새끼를 잡아먹은 결과였다.



사람들이 나섰다. 보호시설에서 번식시킨 새를 숲으로 돌려보내고, 천적을 관리하고, 먹이를 공급했다. 훼손된 숲도 복원했다. 수십년 동안 이어진 노력으로 분홍비둘기는 수백 마리로 늘어났다. 한때 가장 심각한 멸종 위기에 놓였던 새가 이제는 그보다 낮은 위험 등급으로 평가받는다. 인간 때문에 사라질 뻔했던 새를 인간의 손으로 되살린 것이다.

이정모 전 국립과천과학관장

그런데 개체 수가 늘었다고 안심할 수는 없다. 한때 열 마리까지 줄었던 탓에 분홍비둘기 대부분은 소수 조상의 유전자를 공유한다. 이를 유전적 병목현상이라고 한다. 한 번 사라진 유전적 다양성은 개체 수가 늘어난다고 저절로 돌아오지 않는다. 질병이 퍼지거나 환경이 달라졌을 때 서로 다른 유전자를 가진 개체가 많을수록 살아남을 가능성이 커진다. 반대로 유전적으로 비슷한 새들만 남으면 한꺼번에 위험해질 수 있다.



2022년 발표된 연구는 분홍비둘기 복원의 이면을 보여주었다. 개체 수는 회복했지만 유전적 다양성은 여전히 줄어들고 있었다. 보전 전문가들이 유럽 동물원에 남은 분홍비둘기에 주목한 이유다. 야생에서 드물어지거나 사라진 유전적 변이를 지닌 개체를 번식에 활용해 유전적 다양성을 높이려는 것이다. 새의 숫자를 늘리는 일에서 새의 미래를 지키는 일로 복원의 목표가 넓어진 셈이다.



이 이야기는 먼 모리셔스에서 끝나지 않는다. 우리나라에서도 한때 사라진 새를 다시 하늘로 돌려보내는 사람들이 있다.



충남 예산의 황새 복원이 대표적이다. 서식지 파괴와 남획 등으로 우리나라에서 텃새 황새의 번식이 끊겼다. 연구자들은 황새를 번식시켜 2015년부터 자연에 방사했다. 이제는 사람이 기른 황새뿐 아니라 야생에서 태어난 황새도 번식하고 있다. 2026년에는 전국에서 34쌍이 번식에 성공해 새끼 85마리가 태어났다. 일본에서 도입한 수컷 황새가 예산의 암컷과 짝을 이루어 새끼를 얻기도 했다. 개체 수뿐 아니라 유전적 다양성을 넓히려는 노력이다.



경남 창녕의 우포따오기도 있다. 우리나라에서 자취를 감춘 따오기를 되살리려고 2008년 중국에서 한 쌍을 들여왔다. 번식과 야생 적응 훈련을 거쳐 2019년부터 방사했고, 2025년에는 야생에서 태어난 따오기가 다시 새끼를 낳았다. 보호시설에서 태어난 새를 풀어놓는 단계를 넘어 자연에서 생명의 순환이 이어지기 시작한 것이다. 오랜 세월 우리 곁에서 사라졌던 새가 다시 우리 땅에서 번식한다는 것은 숫자로만 설명하기 어려운 성과다.



물론 새를 풀어놓았다고 복원이 끝나는 것은 아니다. 황새가 먹이를 찾을 논과 습지가 사라지면 다시 떠날 수밖에 없다. 따오기도 안전한 먹이터와 번식지가 필요하다. 농약 사용을 줄이고, 물길과 습지를 살피고, 사람과 새의 갈등을 해결해야 한다. 이는 연구실이나 보호시설 안에서만 할 수 있는 일이 아니다. 새들이 살아갈 공간은 사람들이 농사를 짓고 생활하는 곳과 겹친다. 그래서 복원은 새뿐 아니라 그 지역에서 살아가는 사람들의 일이기도 하다.



황새와 따오기가 돌아온 자리에는 연구자들의 긴 기록과 사육사들의 손길, 지자체의 예산, 농민과 주민들의 협력이 녹아 있다. 어느 한쪽의 노력만으로 이룰 수 있는 성과가 아니다. 번식에 실패하는 해도 있고 방사한 새가 죽기도 한다. 그럴 때마다 원인을 찾고 방법을 고쳐 다시 도전한다. 성과가 더디더라도 지원이 끊기지 않아야 하는 이유다.



복원은 몇 마리를 방사했느냐로 끝나는 사업이 아니다. 우리가 마련한 환경에서 그 새들이 스스로 살아가고 다음 세대를 낳을 때 비로소 성과가 드러난다. 모리셔스의 분홍비둘기가 그러하듯, 우리나라 황새와 따오기의 미래도 이제부터가 중요하다. 새를 다시 하늘로 돌려보낸 사람들에게 필요한 것은 한 번의 박수가 아니라 그 새들이 살아갈 하늘과 땅을 지킬 수 있도록 계속되는 관심과 지원이다.

이정모 전 국립과천과학관장

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