앤트로픽 19일 IPO… 몸값 최대 1조4000억弗

이달 19일(현지시간) 기업공개(IPO)를 통해 뉴욕증시에 상장되는 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 추산 기업가치가 최대 1조4000억달러(약 1876조원)에 이를 것으로 예상됐다.



앤트로픽이 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에 따르면 회사는 8억2500만주를 주당 70∼78달러에 공모할 계획이다. 이 중 8억135만주는 신주로 발행되는 물량이며, 나머지 2365만주는 공동창업자를 포함한 기존 주주들이 보유한 지분이다.

엔트로픽 로고. 로이터연합

이에 따라 앤트로픽이 공모를 통해 조달하는 자금은 공모가 범위 기준으로 561억∼625억달러(약 75조4000억∼84조원)다. 구주 매각까지 합치면 매각 규모는 578억∼644억달러(약 77조7000억∼86조3000억원)다. 별도로 앤트로픽 투자사인 구글·엔비디아·마이크로소프트(AMD)·브로드컴·마이크론·TSMC 등 7개사를 대상으로 무의결권 N주를 공모가격에 사모 발행한다. 발행규모는 상단 기준으로 약 260억달러다.



앤트로픽은 공모와 사모발행을 통해 최대 865억달러를 조달하며, 여기에 구주 매각분까지 합치면 이번 매각규모는 최대 904억달러(약 121조2000억원)다. 블룸버그통신은 여기에 초과배정옵션(그린슈) 1억2375만주까지 행사되면 조달 규모가 약 1000억달러로 불어난다고 전망했다.



이에 따라 블룸버그통신 등은 공모가 상단(78달러) 기준 완전 희석 기업가치를 약 1조4000억달러로 추산했다.



IPO를 앞두고 예상된 앤트로픽의 기업가치는 지난 5월 투자 유치 당시의 9650억달러보다는 높지만 몇 달 전 거론되던 2조달러에는 크게 못 미친다. 불과 1주일 전만 해도 투자자들은 앤트로픽의 기업가치를 약 1조5000억달러(약 2006조원)로 예상했지만, 지난주 AI주 급락 이후 주요 투자자들이 목표치를 낮출 것을 요구한 것으로 전해졌다.



다만 기업가치가 최대 1조5000억달러 이상으로 더 높아질 가능성도 존재한다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 이날 소식통 5명의 말을 인용해 앤트로픽 상장 주관사들이 공모가를 주당 70∼78달러 범위보다 높일 것으로 예상한다고 보도했다.



앤트로픽의 공모가는 18일 확정되며, 19일 나스닥에서 ‘ANT’라는 종목코드로 거래를 시작한다. 엔비디아와 구글이 각각 100억달러(약 13조4000억원)를 투자하는 이번 앤트로픽의 나스닥 상장은 지난 6월 상장한 페이스X 이후 글로벌 증시 최대 관심사다. 당시 스페이스X의 기업가치는 1조7700억달러(약 2372조원)로 평가됐다.

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