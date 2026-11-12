‘20억 혈세’ 들인 울산 세계음식관, 8개월 만에 ‘폐업 수순’

20억원이 넘는 세금을 들여 조성한 울산 세계음식문화관이 개관 8개월 만에 운영 중단 수순을 밟으면서 사업 추진과 관리 과정에 대한 지적이 나오고 있다. 울산시의회는 행정사무감사에서 운영 부진의 원인을 살피고 향후 시설 활용 방안을 마련할 것을 울산시에 주문했다.

11일 울산시의회에 따르면 최근 열린 시 대상 행정사무감사에서는 세계음식문화관의 운영 실태와 향후 활용방안이 주요 지적 사항으로 다뤄졌다. 권태호 의원은 전체 7개 점포 중 6곳이 영업 종료를 앞둔 상황을 지적했다. 권 의원은 “사업 부진의 원인을 분석하고 시설을 계속 운영하거나 다른 용도로 바꾸는 데 필요한 비용을 비교해 대책을 마련해야 한다”고 지적했다. 허희정 의원 역시 세계음식문화관의 운영 중단 문제를 언급했다. 허 의원은 “향후 철거와 관리 과정에서도 행정의 책임을 분명히 해야 한다”고 지적했다.

울산 중구와 남구를 잇는 보행교인 울산교 위에 지난 3월 개관한 ‘울산세계음식문화관’이 8개월 만에 운영 중단 수순을 밟고 있다. 사진은 영업을 하지 않는 음식점의 모습.

울산시는 시설의 향후 운영 방향을 정하기에 앞서 시민 의견을 수렴하고 있다. 관리처인 울산시설공단은 다음 달 30일까지 시설 활용방안에 대한 의견을 접수한다. 버스킹 공연장과 플리마켓, 시민 동호회 활동 공간 등으로 바꾸는 방안이 검토되고 있다.

다만 시설을 다른 용도로 활용하는 데도 제약이 있다. 세계음식문화관이 들어선 울산교는 정밀안전진단에서 C등급을 받았다. 추가 시설 설치나 교량에 실리는 무게를 늘리는 데 한계가 있어 기존 공간을 최대한 활용하는 방안이 우선 검토되고 있다고 한다.

세계음식문화관은 20억원을 들여 태화강을 가로질러 중구와 남구를 잇는 보행교인 울산교 위에 지난해 말 준공됐다. 길이 20m, 폭 2.6m 규모의 건축물 4개 동 규모다. 우즈베키스탄·이탈리아·태국·베트남·멕시코·일본 등 6개국 음식을 판매하는 음식점과 카페 등 모두 7개 점포가 들어서 올해 3월 개관했다. 외국인 주민과 시민이 세계 각국의 음식을 함께 즐기는 관광 명소를 만들겠다는 취지였다.

그러나 개관 초기부터 음식 가격이 비싸다는 지적이 나왔다. 페퍼로니 피자는 3만6000원, 태국식 파인애플 볶음밥은 1만5500원에 판매됐다. 이후 일부 메뉴를 없애고 가격을 1000~2000원 낮췄지만 손님을 끌어들이지는 못했다.

이용 편의성도 문제로 꼽혔다. 자동차가 다닐 수 없는 보행교 특성상 인근 주차장에서 수백m를 걸어야 했고, 다리 위에 화장실이 없어 이용객들은 계단을 내려가 화장실을 이용한 뒤 다시 올라와야 했다.

이용객은 점점 줄었다. 울산시설공단이 직접 운영한 우즈베키스탄 음식점의 하루 평균 매출은 개관 첫 달인 3월 12만원이었지만 지난 7월 3만5000원으로 감소했다. 하루 매출이 0원을 기록한 날도 있었다. 결국 이달 말 전체 7개 점포 가운데 카페를 제외한 6곳이 영업을 종료한다. 사실상 폐업 수순에 들어간 셈이다.

울산시 관계자는 “시민 의견과 관계부서 검토를 거쳐 내년 2월 정도까지 세계음식문화관의 전체적인 최종 운영 방향을 결정할 계획”이라고 말했다.

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