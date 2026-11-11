브레이크 미작동?… 출근길 성남 시내버스 돌진, 57명 부상

경기 성남시 분당구 삼평동의 한 도로에서 출근길 시내버스가 신호대기 중이던 차량 30여대를 연이어 들이받는 사고가 발생해 승객 등 57명이 다쳤다.

11일 소방당국과 경찰에 따르면 이날 오전 7시34분쯤 분당구 삼평동 벌말사거리 정류장 인근에서 주행 중이던 340번 버스가 신호대기 중이던 차량들을 잇달아 추돌한 뒤 중앙분리대를 받고서야 멈춰 섰다.

경기 성남시 분당구 삼평동의 버스정류장 인근에 세워진 사고 버스. 연합뉴스

이 사고로 다른 버스와 승용차, 화물차 등 32대가 잇따라 부딪히며 최초 사고 지점부터 약 150m 구간까지 추돌이 이어졌다.

버스를 몰던 60대 운전자 등 9명이 중상을 입는 등 모두 57명이 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

신고를 접수한 소방당국은 현장에 응급의료소를 설치하고 구조 및 수습 작업을 벌였다. 아침 출근 시간대인 데다, 사고 여파로 인근 도로 양방향이 통제되면서 한때 교통 정체도 이어졌다.

사고를 낸 버스 기사는 경찰에 “브레이크가 작동하지 않았다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 인근 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 영상에선 전면부가 파손된 채 버스가 빠른 속도로 정류장을 통과하는 모습이 담겼다. 충격을 받은 승용차들은 옆 차로나 인도 쪽으로 튕겨 나갔다. 도로에는 차체 파편들이 흩어졌고 놀란 시민들이 피하는 장면도 포착됐다.

11일 오전 경기 성남시 분당구 삼평동의 버스정류장 인근 사고 현장. 경기소방재난본부 제공

음주 측정 결과, 사고 버스의 운전자는 술을 마신 상태는 아니었던 것으로 확인됐다. 경찰은 차량 블랙박스 등을 확보해 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

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