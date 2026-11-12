종근당건강, 젤리형 홍삼 브랜드 ‘홍삼당당’ 출시…2535 직장인 공략

종근당건강이 젤리형 홍삼 브랜드 ‘홍삼당당’을 선보이고 2535 직장인을 주요 소비층으로 공략한다. 첫 제품인 ‘에너지스위치 홍삼탱글스틱’은 천도복숭아맛과 젤리 식감을 결합한 제품이다.

이번 신규 홍삼 브랜드 론칭은 건강을 즐겁게 관리하는 ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드와 달라지는 홍삼 소비 방식에 주목한 결과다. 종근당건강은 홍삼의 기능성은 유지하면서 특유의 쓴맛과 섭취 부담을 줄이는 방향으로 제품을 기획했다. 명절 선물이나 중장년층 중심의 건강관리 제품으로 인식돼 온 홍삼을 젊은 소비자의 일상적인 건강관리 수요로 확대하겠다는 취지다.

종근당건강이 인용한 ‘건강기능식품 시장현황 및 소비자실태조사(2023~2025년)’ 자료에 따르면, 20대의 홍삼 섭취 비중은 2024년 10.5%에서 2025년 14.2%로 증가했으며, 홍삼 자가 취식 비중도 2023년 68.7%에서 2025년 71.8%로 상승했다.

반면, 홍삼 특유의 쓴맛과 향은 여전히 섭취 장벽으로 남아 있다. 같은 조사에서 홍삼 섭취를 줄이거나 기피하는 이유로 응답자의 30%가 맛과 향에 대한 불만족을 꼽았다. 종근당건강이 진행한 소비자 표적집단면접조사(FGI)에서도 25~34세 응답자들은 홍삼의 쌉싸름한 맛과 오래된 브랜드 이미지, 액상 스틱 섭취 시 내용물이 튀는 점 등을 불편한 요소로 지목했다.

종근당건강은 이 같은 소비자조사를 바탕으로 홍삼 브랜드 개발 시 맛과 향, 섭취 편의성을 보완할 수 있는 대안으로 젤리 제형을 선택했다. ‘2025년 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사’에서 젤리 제형의 섭취 편의성 만족도는 84%로 가장 높았으며, 구미·젤리형 제품 구매 경험률도 2021년 4.9%에서 2025년 10.4%로 약 2배 증가한 것으로 나타났다. 종근당건강은 이 같은 조사 결과를 제품 기획에 반영했다.

종근당건강은 이를 바탕으로 ‘에너지스위치’ 라인업의 신제품 ‘홍삼탱글스틱’을 기획했다. 이번 신제품은 다른 기능성 원료를 섞지 않고 홍삼 본연의 기능성에 집중한 ‘홍삼 단일 기능성 젤리’ 제형에 천도복숭아맛을 적용한 제품이다. 회사 측은 해당 조건의 제품으로는 국내 최초라고 설명했다. ‘에너지스위치’에는 일상 속 활력을 켠다는 의미를 담았으며, ‘홍삼탱글스틱’은 복숭아맛과 젤리 식감을 적용해 기존 액상 홍삼 스틱과 제형을 달리했다.

회사 측에 따르면 신제품에는 특허 출원한 ‘쓴맛 마스킹 특화 3차원 겔 테크놀로지’를 적용해 6년근 홍삼 농축액 특유의 쓴맛을 줄였다. 기존 액상 스틱의 내용물이 흐르거나 튀는 불편함도 보완했다.

종근당건강이 약 1년간 개발한 이번 신제품은 자체 소비자 조사도 거쳤다. 회사 측이 140명을 대상으로 진행한 2차 가정 내 사용 테스트(HUT)에서 신제품의 실취식 만족도는 4.18점으로 비교 제품(3.34점)보다 높게 나타났다. 구매 의향 역시 3.85점으로 비교 제품(2.99점)을 웃돌았다.

1포당 진세노사이드(Rg1, Rb1 및 Rg3의 합) 7mg을 함유했다. 식품의약품안전처는 해당 진세노사이드의 일일 섭취량을 기능성에 따라 2.4~80mg 또는 3~80mg으로 제시하고 있다. 7mg은 면역력 증진, 피로 개선, 혈액흐름·기억력 개선, 항산화 등 홍삼의 5가지 기능성에 해당하는 섭취량 범위에 포함된다.

종근당건강은 신규 브랜드 ‘홍삼당당’을 통해 젊은 소비자를 대상으로 한 홍삼 제품군을 확대할 계획이다.

신제품은 11월 ‘종근당건강몰’과 ‘종근당건강 스마트스토어’에서 먼저 선보인 뒤, 12월부터 카카오 선물하기와 쿠팡 등 주요 온라인 유통 채널로 판매를 확대할 예정이다.

종근당건강 관계자는 “최근 젊은 소비자들은 건강기능식품을 선택할 때 기능성뿐 아니라 맛과 제형에 대한 만족도도 중요하게 고려한다”며 “홍삼당당은 철저한 품질 관리와 연구 기술력을 바탕으로 홍삼 특유의 쓴맛에 대한 부담을 낮춘 만큼, 바쁜 직장인들이 일상에서 맛있고 간편하게 활력을 챙길 수 있기를 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 소비자의 취향과 라이프스타일을 반영한 다양한 제품을 선보이며 브랜드 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

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