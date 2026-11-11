그리네플, 'BIXPO 2026' 혁신상 스타트업 부문 금상

그리네플 조승현 PM(오른쪽에서 두 번째)이 ‘BIXPO 2026’ 혁신상 시상식에서 회사를 대표해 스타트업 부문 금상을 받은 뒤 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진 제공=그리네플)

바이오에너지 기술기업 그리네플(대표 이형술)이 지난 11월 4일부터 6일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '빛가람국제전력기술엑스포(BIXPO 2026)'에서 혁신상 스타트업 부문 금상을 받았다.

그리네플은 이번 전시에서 볏짚, 왕겨 등 농·임업 부산물을 바이오가스로 전환하는 건식 혐기소화 시스템 'ADOS'를 선보였다. 전시 부스에서는 생산한 바이오가스를 열·전기 공급에 활용하는 사업 모델도 소개했다.

그리네플 부스에서는 농·임업부산물을 원료로 투입해 바이오가스를 회수하는 과정과, 생산한 가스를 지역의 농업시설과 산업체에서 열이나 전기로 활용하는 사업 구상을 함께 제시했다.

ADOS는 산소가 없는 환경에서 미생물이 유기물을 분해할 때 발생하는 바이오가스를 회수하는 시스템이다. 공정에서는 고형 원료 처리 과정에서 발생한 소화액을 순환시키는 방식을 적용한다.

회사 측에 따르면 그리네플은 전남 강진에서 원료와 투입 방식이 다른 두 가지 파일럿 설비를 운영했다. 왕겨는 일정량을 한 번에 채워 일정 기간 소화시키는 회분식으로 처리했고, 볏짚은 설비가 가동되는 동안 원료를 계속 투입하는 연속식으로 처리했다.

후속 단계는 전남 나주에 있는 한국전력 에너지신기술연구소에서 추진하는 100kW급 공동 실증이다. 그리네플은 지난 9월 한국전력공사, 롯데건설과 유기성 고형물을 활용한 바이오가스 생산기술 공동개발 협약을 체결했다.

그리네플이 원료 관리와 바이오가스 생산공정 운영을 맡고, 한전은 실증과 탄소배출량 모니터링 기술 연계를 지원한다. 롯데건설은 플랜트 설계·시공과 가스 정제 설비 구축을 담당한다.

세 회사는 나주 실증을 통해 100kW급 규모에서 바이오가스 생산 성능과 설비의 운전 안정성을 확인하고, 가스 생산부터 정제까지 이어지는 공정을 검증할 계획이다.

그리네플은 실증에서 확보할 운전자료를 바탕으로 지역마다 다른 부산물 발생량과 수거 여건, 인근 시설의 열·전기 수요를 고려한 사업모델을 구체화할 방침이다.

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