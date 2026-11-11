스포츠윤리센터, 노사 협력으로 ‘여가 친화 일터’ 인정받았다

문화체육관광부(장관 최휘영) 산하 스포츠윤리센터(이사장 직무대행 한민수)가 직원들의 일과 생활의 균형을 위한 조직문화 개선 노력을 인정받아 여가 친화 인증을 획득했다.

스포츠윤리센터는 문체부가 심사하는 ‘2026년 여가 친화 인증’을 획득했다고 11일 밝혔다. 여가 친화 인증제는 근로자가 업무와 여가생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 제도와 환경을 모범적으로 운영하는 기업과 기관을 대상으로 부여하는 인증이다.

문화체육관광부(장관 최휘영) 산하 스포츠윤리센터(이사장 직무대행 한민수)가 직원들의 일과 생활의 균형을 위한 조직문화 개선 노력을 인정받아 ‘2026년 여가 친화 인증’을 획득했다고 11일 밝혔다. 스포츠윤리센터 제공

이번 인증은 직원들의 근무 여건과 여가 활동 참여 기회를 확대하기 위해 추진한 제도 개선이 결실을 맺었다는 점에서 의미가 있다.

스포츠윤리센터는 기존 연차휴가 사용 방식을 개선해 30분 단위로 휴가를 사용할 수 있는 제도를 도입했다. 직원들이 개인 일정과 생활상의 필요에 따라 휴가를 보다 유연하게 활용할 수 있도록 한 것이다.

직원들의 심리적 안정과 건강한 직장생활을 지원하기 위한 근로자지원프로그램(EAP)도 새롭게 도입했다. 아울러 사내 동호회 운영 기준을 개선해 소규모 지역사무소 직원들도 자율적인 여가 활동과 조직 내 교류에 참여할 수 있도록 했다.

이처럼 휴가 사용의 유연성을 높이고 심리 지원과 여가 활동 참여 기회를 확대하는 등 직원들의 일·생활 균형을 뒷받침하는 제도적 기반을 마련했다.

지난 9일 열린 인증서 수여식에는 한민수 스포츠윤리센터 이사장 직무대행과 노동조합 대표가 함께 참석했다. 인증 획득의 의미를 공유하고 직원 중심의 여가 친화적 조직문화를 조성하기 위한 노사 공동의 의지를 확인했다.

한민수 이사장 직무대행은 “이번 여가 친화 인증은 직원들의 목소리를 반영해 일과 삶이 조화로운 근무 환경을 조성하기 위해 노력해 온 성과라는 점에서 뜻깊다”며 “앞으로도 노동조합과 적극적으로 소통하고 직원 모두가 행복하게 일할 수 있는 조직문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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