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반도체 수출 4배로 껑충…'1조 달러' 곧 달성 전망

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11월 초순 수출 112% 증가한 335억달러…일 평균 44.6억달러
반도체, 전체 수출 비중 49.7%…무역수지 동기간 역대 최대

이달 초 반도체 수출이 작년 동기 대비 4배 이상으로 급증하면서 전체 수출액도 두 배 이상으로 늘었다.

반도체가 전체 수출의 절반 가까이 차지하는 가운데, 올해 누적 수출액은 '1조 달러' 달성을 눈앞에 두고 있다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스
경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

11일 관세청에 따르면, 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 335억달러로, 작년 같은 기간보다 111.9% 증가했다.

11월 1∼10일 기준으로는 역대 최대 규모다. 1∼10일 수출액 기준으로는 지난 9월(351억달러)에 이어 두 번째로 많다.

이 기간 조업일수는 7.5일로 지난해 같은 기간(7일)보다 0.5일 늘었다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 44억6천만달러로, 작년 동기 대비 97.7% 증가했다.

올해 누적 수출액은 지난 10일까지 9천637억달러를 기록했다.

현재 일평균 수출액이 유지된다면 이달 20일 전후 사상 처음으로 연간 수출 1조달러를 달성할 것으로 전망된다.

품목별로는 반도체 수출이 166억달러로 작년 동기 대비 331.2% 증가했다. 같은 기간 기준 역대 최대 규모이자 품목별 수출 증가율 중 가장 높은 수준이다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 49.7%로, 1년 전보다 25.3%포인트(p) 확대됐다. 1∼10일 기준 가장 비중이 높다.

석유제품(100.7%)과 컴퓨터 주변기기(237.7%) 등도 수출 증가세를 이끌었다. 반면 주요 수출 품목인 승용차 수출은 4.3% 감소했다.

국가별로는 중국(148.0%), 미국(163.6%), 베트남(113.3%), 대만(182.5%), 유럽연합(EU·20.0%) 등 주요 시장에서 고르게 증가했다.

중국, 미국, 베트남 등 상위 3개국의 수출 비중은 57.3%를 기록했다.

수입액은 247억달러로 작년 동기 대비 45.0% 증가했다.

품목별로는 반도체(101.3%), 원유(75.8%), 가스(192.1%), 기계류(16.5%) 등의 수입이 늘었다. 원유와 가스, 석탄 등 에너지 수입액은 86.3% 증가했다.

국가별로는 중국(63.8%), 미국(35.3%), EU(9.0%), 대만(77.8%), 일본(28.0%) 등에서 증가했다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 88억달러 흑자를 기록했다. 동기간 기준 역대 최대 규모다.

<연합>


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