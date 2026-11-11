반도체 수출 4배로 껑충…'1조 달러' 곧 달성 전망

이달 초 반도체 수출이 작년 동기 대비 4배 이상으로 급증하면서 전체 수출액도 두 배 이상으로 늘었다.



반도체가 전체 수출의 절반 가까이 차지하는 가운데, 올해 누적 수출액은 '1조 달러' 달성을 눈앞에 두고 있다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

11일 관세청에 따르면, 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 335억달러로, 작년 같은 기간보다 111.9% 증가했다.



11월 1∼10일 기준으로는 역대 최대 규모다. 1∼10일 수출액 기준으로는 지난 9월(351억달러)에 이어 두 번째로 많다.



이 기간 조업일수는 7.5일로 지난해 같은 기간(7일)보다 0.5일 늘었다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 44억6천만달러로, 작년 동기 대비 97.7% 증가했다.



올해 누적 수출액은 지난 10일까지 9천637억달러를 기록했다.



현재 일평균 수출액이 유지된다면 이달 20일 전후 사상 처음으로 연간 수출 1조달러를 달성할 것으로 전망된다.



품목별로는 반도체 수출이 166억달러로 작년 동기 대비 331.2% 증가했다. 같은 기간 기준 역대 최대 규모이자 품목별 수출 증가율 중 가장 높은 수준이다.



전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 49.7%로, 1년 전보다 25.3%포인트(p) 확대됐다. 1∼10일 기준 가장 비중이 높다.



석유제품(100.7%)과 컴퓨터 주변기기(237.7%) 등도 수출 증가세를 이끌었다. 반면 주요 수출 품목인 승용차 수출은 4.3% 감소했다.



국가별로는 중국(148.0%), 미국(163.6%), 베트남(113.3%), 대만(182.5%), 유럽연합(EU·20.0%) 등 주요 시장에서 고르게 증가했다.



중국, 미국, 베트남 등 상위 3개국의 수출 비중은 57.3%를 기록했다.



수입액은 247억달러로 작년 동기 대비 45.0% 증가했다.



품목별로는 반도체(101.3%), 원유(75.8%), 가스(192.1%), 기계류(16.5%) 등의 수입이 늘었다. 원유와 가스, 석탄 등 에너지 수입액은 86.3% 증가했다.



국가별로는 중국(63.8%), 미국(35.3%), EU(9.0%), 대만(77.8%), 일본(28.0%) 등에서 증가했다.



수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 88억달러 흑자를 기록했다. 동기간 기준 역대 최대 규모다.

<연합>

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