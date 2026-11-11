88 올림픽 출전할 뻔한 전직 레슬링 챔피언, 美 하원 공화당 이끈다 [이 사람@World]

미국 11·3 중간선거가 야당인 민주당의 압도적 승리로 끝난 가운데 그간 여대야소(與大野小)이던 연방의회 하원도 여소야대가 불가피해졌다. 오는 2027년 1월3일 새 의회가 개원하면 공화당은 소수당의 서러움을 톡톡히 겪어야 할 처지다. 그런데도 공화당은 강성 우파이자 도널드 트럼프 대통령의 핵심 측근을 새 원내대표로 뽑았다. 거대 야당 민주당에 고개를 조아리지 않고 트럼프 행정부의 기존 정책들을 의회에서 뒷받침하는 데 최선을 다하겠다는 뜻으로 풀이된다.

10일(현지시간) CNN 방송에 따르면 하원 공화당은 이날 비공개 의원 총회를 열고 오하이오주(州) 출신 10선 의원인 짐 조던(62) 현 법사위원장을 선출했다. 이번 11·3 중간선거에서 또 당선돼 11선 의원 반열에 오르게 된 조던을 CNN은 “공화당 내부에서 가장 공격적이고 전투적인 인물”이라고 평가했다.

10일(현지시간) 미국 연방의회 하원의 공화당 새 원내대표로 선출된 짐 조던 의원(가운데)이 소감을 밝히고 있다. 11·3 중간선거 패배로 공화당은 오는 2027년 1월3일부터 하원에서 소수당의 서러움을 맛봐야 할 처지다. AFP연합뉴스

실제 조던은 이날 하원의 피트 헤그세스 전쟁부(옛 국방부) 장관 탄핵소추안 표결을 사실상 무산시키는 저력을 발휘했다. ‘하원 본회의에서 바로 탄핵안을 표결하자’는 민주당의 주장에 맞서 ‘일단 법사위에 회부하자’는 기습 제안을 해 찬성 211표 대 반대 204표로 통과시킨 것이다. 이로써 헤그세스 탄핵안은 공화당이 다수인 법사위에 넘겨져 결국 폐기되는 수순을 밟을 것으로 보인다. “하원 공화당이 헤그세스 탄핵 시도 저지를 위해 들고 일어나야 한다”는 트럼프의 명령을 충실히 이행한 셈이다.

앞선 원내대표 선출 과정에서 조던은 동료 의원들에게 “내가 트럼프 행정부와 백악관을 겨냥한 민주당의 공세에 맞서 싸울 가장 적합한 인물”이라는 주장을 폈다고 한다. 의원들 앞으로 보낸 서신에서 그는 “선거에서 졌다고 수비만 해선 곤란하다”며 “승리를 가져오는 것은 결국 공격”이라고 강조했다. 이어 11선 고지에 오른 자신의 풍부한 정치 경험을 들어 “나는 민주당의 전략을 너무도 잘 아는 사람”이라고 덧붙였다.

조던은 트럼프 1기 행정부 시절부터 공화당 내부에서 대통령의 목소리를 적극 대변했다. 2019년 트럼프가 우크라이나에 외교 협박을 가했다는 이유로 하원의 탄핵소추를 당했을 당시 그의 대리인을 자처한 공화당 의원 8명 중 한 명이었다. 2020년 11월 대선 이후 ‘민주당 조 바이든 후보가 이겼다’는 미 정부기관과 언론의 공식 판정에 반대하며 끝까지 트럼프의 당선을 주장했다.

그런 조던에게 트럼프도 최대한의 보답을 했다. 퇴임이 채 열흘도 남지 않은 2021년 1월11일 트럼프는 조던을 백악관으로 불러 ‘대통령 자유훈장’(Presidential Medal of Freedom)을 수여했다. 이는 미국에서 군인 아닌 민간인이 받을 수 있는 가장 큰 영예로 통한다. 당시 백악관은 “조던은 하원의원으로서 대통령을 겨냥한 ‘마녀사냥’ 탄핵에 반대하는 입장을 견지했다”고 수훈 이유를 설명했다.

짐 조던 미국 공화당 하원의원(왼쪽)과 도널드 트럼프 대통령. 트럼프의 핵심 측근이자 공화당 강경파로 분류되는 조던이 10일(현지시간) 하원 공화당의 새 원내대표로 뽑혔다. AP연합뉴스

조던은 고교 시절 레슬링 자유형 선수로 이름을 날렸다. 위스콘신 대학교에 진학해서도 레슬링을 계속해 전미대학체육협회(NCAA)가 주관한 대학생 레슬링 대회에서 두 차례나 챔피언을 차지했다. 1986년 대학 졸업 후에는 1988년 서울올림픽 출전을 목표로 삼고 연습했으나, 국가대표팀 선수를 뽑는 선발전 준결승에서 패배하며 올림픽의 꿈은 좌절됐다. 이후 오하이오 주립대에서 교육학으로 석사 학위를 취득하고선 이 대학 레슬링부 코치로 일하다가 1995년 공화당 소속으로 정계에 입문했다.

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