엔비디아 ‘젠슨 황 스캔들’ 조사, 한국계 前연방검사가 맡는다

엔비디아가 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 연계 의혹을 조사하기 위해 한국계 미국인 준 김(Joon H. Kim·한국명 김준현) 변호사를 선임했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 엔비디아 이사회가 독립 조사를 담당할 외부 법률 자문단으로 미국 로펌 와첼 립턴 로젠 앤드 카츠(WLRK)를 선정했다고 보도했다. 조사 전반은 뉴욕 남부지검 검사장 직무대행을 지낸 김 변호사가 이끌 예정이다.

미국에서 한인 2세로 태어난 김 변호사는 스탠퍼드대에서 경제학과 정치학을 전공한 뒤 하버드대 로스쿨을 졸업했다. 2000년 뉴욕 남부지검에 합류해 연방검사로 근무했으며, 조직범죄와 자금세탁, 증권사기, 살인, 테러 관련 사건 등을 담당했다.

이후 로펌 클리어리 가틀립 스틴 앤드 해밀턴에서 근무하다 2013년 뉴욕 남부지검으로 복귀했다. 2017년 3월부터 2018년 1월까지는 뉴욕 남부지검 검사장 직무대행을 맡았다. 현재는 WLRK의 파트너 변호사로 재직하고 있다.

주요 조사 이력도 있다. 2021년 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사의 성추행 의혹에 대한 독립조사를 이끌었으며, 2023년에는 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 직장 내 성희롱 및 조직문화 관련 조사에도 참여했다.

그가 속한 WLRK는 1965년 설립된 뉴욕 소재 로펌으로, 대형 인수합병(M&A), 기업지배구조, 주주권 분쟁 및 화이트칼라 범죄 분야에서 활동해 왔다. 특히 기업 이사회와 특별위원회를 대상으로 한 독립조사 및 소송 대응에 전문성을 갖춘 것으로 평가된다.

앞서 엔비디아 이사회는 지난 8일 독립 이사들로 구성된 위원회를 꾸리고 외부 법률 자문단의 지원을 받아 자체 조사에 착수한다고 발표했다. 젠슨 황 CEO를 둘러싼 중국 스파이 연계 의혹과 관련해 사실관계를 확인하겠다는 취지다.

엔비디아 이사회는 성명에서 “국가안보와 경제안보는 엔비디아와 주주들의 이익에 무엇보다 중요하다”며 “현재로서는 미국의 국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유가 없지만, 관련 정보를 모두 검토하겠다”고 밝혔다.

이번 조사는 젠슨 황 CEO의 중국 관련 인맥과 의혹의 사실관계는 물론 엔비디아 내부 기밀 유출 여부, 미국의 대중국 반도체 수출통제 준수 여부 등을 살펴보는 방향으로 진행될 전망이다.

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