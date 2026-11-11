전남광주시, 남도 대표 우리술 12개 제품 선정

전남광주통합특별시가 지역 농특산물을 활용한 우수 전통주 12개 제품을 ‘2026 남도 우리술 품평회’ 수상작으로 선정했다.

11일 전남광주시에 따르면 이번 품평회에는 지역 25개 양조장이 탁주·증류주·약·청주·기타주류 등 4개 부문에 총 43개 제품을 출품했다. 주류 전문가 8명과 국민평가단 20여 명이 지역 농산물 사용 여부와 품질인증, 색·맛·향·질감의 조화 등을 평가했다.

종합대상은 광주 동구 꿈브루어리의 ‘꿈의대화 약주13’이 차지했다. 지역산 백옥찰과 전통누룩, 물만으로 빚은 약주로, 풍미와 깔끔한 여운, 지역 농산물 활용도 등에서 높은 평가를 받았다.

2026 남도 우리술 품평회 시상식에서 종합대상을 받은 광주 동구 꿈브루어리의 ‘꿈의대화 약주13’. 전남광주시 제공

부문별 최우수상은 △탁주 꿈브루어리 ‘꿈의대화 탁주10’ △증류주 보성 향기품은수울섬 ‘섬40’ △약·청주 죽향도가 ‘천년담주’ △기타주류 나주 페어리플레이 ‘이제:배로만들다’가 각각 선정됐다.

우수상은 △탁주 향기품은수울섬 ‘수울섬10’ △증류주 완도 고금주조장 ‘장보고의꿈 비파25’ △약·청주 광양 백운주가 ‘백운대나무술’ △기타주류 완도비파영농조합법인 ‘황금과 비파와인’이 받았다.

출시 1년 이내 제품을 대상으로 한 새술마루상은 광양 섬진강의봄의 스파클링 와인 ‘섬진강의 별’에 돌아갔다. 국민평가단이 선정한 인기상은 나주 달가림의 ‘월하주’와 페어리플레이의 ‘이제:배로만들다’가 차지했다.

수상작은 오는 20일부터 22일까지 열리는 제1회 대한민국 김장문화제 연계 행사인 ‘우리술 큰잔치’에서 전시·시음·판매된다. 전남광주통합특별시는 남도장터 온라인 기획전 입점과 주요 행사 건배주 추천 등 후속 판로 지원도 추진할 계획이다.

백승주 전남광주시 균형발전부시장은 “우리 술은 선조의 지혜와 장인정신이 깃든 소중한 문화유산”이라며 “남도의 청정 특산물과 장인의 비법이 결합된 우수한 남도 전통주가 K-푸드의 대표 브랜드로서 세계 시장으로 뻗어나가도록 체계적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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