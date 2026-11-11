이광수·이선빈, 또 포착된 데이트 현장…27㎝ 키 차이도 화제

배우 이광수와 이선빈의 다정한 데이트 모습이 또다시 포착돼 화제를 모으고 있다.
11일 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 이광수와 이선빈이 함께 외출한 모습이 담긴 사진 여러 장이 확산됐다.
공개된 사진 속 두 사람은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 편안한 캐주얼 차림으로 쇼핑몰과 매장 등을 찾았다. 빨간색과 검은색 볼캡을 각각 착용한 두 사람은 나란히 걸으며 데이트를 즐겼다. 특히 자연스럽게 손을 잡거나 가까이 붙어 이야기를 나누는 모습이 눈길을 끌었다.
얼굴을 가리지 않은 채 편안하게 외출을 즐기는 모습도 포착됐다. 주변 시선을 의식하기보다는 일상 속 데이트를 즐기는 듯한 두 사람의 모습에 관심이 쏠렸다.
무엇보다 두 사람의 남다른 키 차이도 화제다. 프로필상 이광수의 키는 193㎝, 이선빈은 166㎝로 두 사람은 무려 27㎝ 차이가 난다. 나란히 서 있는 사진에서 드러난 확연한 키 차이가 누리꾼들의 시선을 사로잡았다.
사진을 접한 누리꾼들은 “9년 사귄 커플인데도 여전히 달달하다”, “키 차이가 정말 설렌다”, “두 사람 너무 잘 어울린다”, “오래 만나도 여전히 사이가 좋아 보여 보기 좋다” 등의 반응을 보였다.
두 사람의 데이트 모습이 포착된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 3월에는 서울 한강공원에서 반려견과 함께 산책을 즐기는 모습이 공개돼 화제를 모았다. 당시 이선빈은 마스크를 착용한 채 돗자리에 앉아 있었고, 이광수는 반려견의 목줄을 잡고 여유로운 시간을 보냈다.
이후 이광수는 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 출연해 당시 한강 데이트 목격담을 언급하기도 했다. MC 유재석이 이를 두고 마케팅을 의식한 것 아니냐고 농담하자 이광수는 “그게 왜 마케팅이냐”며 발끈해 웃음을 안겼다.
한편 이광수와 이선빈은 2016년 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’을 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 게스트로 출연한 이선빈이 이광수를 이상형으로 언급하며 관심을 모았고, 두 사람은 이후 연인으로 발전했다. 2018년 12월 열애 사실을 공식 인정한 뒤 현재까지 공개 열애를 이어오고 있다.
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