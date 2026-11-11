신동, 106㎏→80㎏ 됐다…“다이어트 444일째, 마운자로 도움받아”

유튜브 채널 ‘TEO 테오’ 화면 캡처

그룹 슈퍼주니어 신동이 약 25㎏ 감량에 성공한 근황과 함께 다이어트 과정에서 비만 치료제 마운자로의 도움을 받았다고 솔직하게 밝혔다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’를 통해 공개된 웹 예능 ‘살롱드립’에는 넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’(이하 ‘데블스 플랜3’)에 출연한 장동민과 신동이 게스트로 등장했다.

이날 최근 눈에 띄게 달라진 모습으로 화제를 모은 신동은 다이어트 진행 상황을 공개했다.

그는 “다이어트를 시작한 지 444일째”라며 “106㎏에서 시작해 현재 80㎏이다. 약 25㎏을 감량했다”고 밝혔다.

특히 신동은 최근 자신의 체중 감량과 관련해 잘못 알려진 부분도 바로잡았다. 과거 전문 다이어트 업체를 통해 37㎏을 감량했던 사실이 다시 보도되면서 이번에도 같은 수치를 감량한 것으로 알려졌다는 것. 신동은 과거 감량 기록과 현재 다이어트 결과가 혼동됐다며 정정을 요청했다.

체중 감량 비결에 대해서도 숨기지 않았다. 신동은 “많은 분이 어떻게 뺐냐고 하는데 주사를 맞았다. 병원의 도움을 받았다”고 말했다.

이어 “위고비 때는 안 됐는데 마운자로의 도움을 받았다”며 비만 치료제를 활용한 사실을 직접 공개했다. 특유의 유머를 섞어 “위고비는 이겼다. 위에 고비가 안 왔다”고 덧붙여 웃음을 안기기도 했다.

다이어트 과정이 순탄하지만은 않았다고. 신동은 과거 다이어트 업체를 통해 체중을 감량하는 과정에서 식이요법과 운동 등을 병행하며 어려움을 겪었던 일화도 언급했다.

현재는 감량보다 체중을 유지하는 데 집중하고 있다. 신동은 “지금은 유지 기간이다. 유지하기 시작한 지 2개월 됐다”고 밝혀 감량 이후의 근황도 전했다.

한편 신동은 2005년 그룹 슈퍼주니어로 데뷔했다. 이후 ‘U’, ‘SORRY SORRY’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았으며, 가수 활동뿐 아니라 예능 프로그램과 연출 등 다양한 분야에서 활약하고 있다.

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