앤트로픽 가치 최대 1.4조달러…엔비디아·구글도 13조원씩 투자

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앤트로픽의 기업공개(IPO)에 엔비디아와 구글이 각각 100억달러(약 13조4천억원)를 투자하는 등 인공지능(AI) 칩과 클라우드 공급망 기업들이 대거 참여한다.



앤트로픽이 10일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에 따르면 7개 기업이 공모가격에 총 260억달러(약 34조8천억원) 규모의 무의결권 N주를 사들이는 사전 배정 계약을 맺었다.



공모가 범위 중간값(주당 74달러) 기준으로 구글과 엔비디아가 각각 약 100억달러, AMD가 약 25억달러를 투자한다. 브로드컴과 마이크론, 마이크로소프트(MS)는 각각 약 10억달러, TSMC는 자회사 TSMC파트너스를 통해 약 5억달러를 투자한다.



앤트로픽에 AI 칩과 클라우드, 메모리를 공급하는 주요 기업들이 이른바 '코너스톤 투자자'로 나서 상장에 힘을 싣는 셈이다.



메모리 업체로는 마이크론이 유일하게 투자한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 5월 앤트로픽의 650억달러 규모의 시리즈 H 투자 유치에서 마이크론과 함께 '전략적 인프라 파트너'로 참여했지만, 이번 사전 배정에는 포함되지 않았다.



사전 배정 주식은 IPO를 위한 공모 물량이 아니어서 보호예수(록업) 약정을 적용받지 않는다.



앤트로픽은 사전 배정과 별도로 이번 IPO에서 8억2천500만주를 주당 70∼78달러에 공모해 최대 644억달러(약 86조3천억원)를 조달한다.



로이터·블룸버그 통신에 따르면 사전 배정을 합친 총조달액은 최대 904억달러(약 121조2천억원)다. 공모가 범위 상단 기준 기업가치는 완전 희석 기준 약 1조4천억달러(약 1천876조원)다.







이는 5월 투자 유치 당시의 9천650억달러보다 높지만, 한때 거론되던 2조달러에는 크게 못 미친다.



공모가는 18일 확정되며, 19일 나스닥에서 'ANT'라는 종목코드로 거래를 시작한다.



CNBC는 소식통을 인용해 기관 투자자 수요가 이미 공모가 범위 안에서 배정 물량을 채웠다고 전했다.

앤트로픽 공시자료 캡처.

하지만 수정 신고서에는 대형 컴퓨팅 계약 해지 가능성과 단기 컴퓨팅 비용 부담 등 고속 성장의 그늘도 담겼다.



앤트로픽은 앞서 지난 2일 제출한 수정 신고서에서 3분기 5억6천700만달러(약 7천600억원)의 영업손실을 내 2분기 영업이익 9억7천400만달러에서 적자로 돌아섰다고 밝힌 바 있다.



앤트로픽은 또 클라우드 업체 람다와 총 413억달러 규모의 컴퓨팅 계약을 맺었는데, 이 가운데 349억달러(약 46조8천억원) 규모의 8월 계약은 람다가 기한 내 데이터센터 시설 임대를 확보하지 못해 양측 모두 해지할 수 있는 상태가 됐다.



앤트로픽은 "현재로선 계약을 해지할 의사가 없다"고 밝혔다.



미국 IT매체 디인포메이션은 앤트로픽이 최근 한 달 새 MS·구글과의 클라우드 사용 약정을 약 100억달러 늘렸다고 전했다.



앤트로픽의 컴퓨팅·인프라 약정 총액은 약 9천억달러(약 1천206조원)에 이른다.

<연합>

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