쥬얼리 이지현, 미용실 이직 결심한 이유…“엄마가 필요할 때 곁에 있어야”

사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 두 자녀를 위해 근무하던 미용실을 떠나 집 근처로 자리를 옮긴다.

이지현은 지난 10일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 현재 근무 중인 미용실을 그만두기로 했다고 밝혔다.

그동안 디자이너 겸 마케팅 원장으로 과천청사역 인근 미용실에서 일해온 이지현은 함께한 동료들과 자신에게 기회를 준 관계자들에게 감사의 마음을 전하며 이직 소식을 알렸다.

이지현은 처음부터 일을 그만둘 생각은 아니었다고 털어놨다. 그는 “어느 정도 적응도 했고 계속 과천에 있는 미용실에서 일하고 싶었지만 아이들이 크고 작은 문제들로 바람 잘 날이 없었다”며 “아이들이 조금은 컸다고 생각했는데 아니었다. 저도 엄마가 처음이니 어찌 알았겠느냐”고 전했다.

이어 “아이들이 늘 다치고 둘이 번갈아 가면서 아팠다. 혼자 있는 시간도 너무 많아졌고 먹는 음식도 점점 배달 음식이 주가 됐다”며 홀로 두 아이를 돌보면서 겪은 현실적인 어려움을 털어놨다.

특히 딸이 넘어져 다친 뒤 네 바늘을 꿰매야 했던 일은 이지현에게 큰 아픔으로 남았다. 당시 혼자 병원에 가야 하는 상황을 지켜보며 마음이 무너졌다고.

이지현은 “아이들을 위해 이렇게 열심히 사는데 아이들한테 엄마가 필요할 때 옆에 있어 주지 못하면 그게 다 무슨 소용인가 싶기도 하고 하늘이 무너질 것만 같은 날도 많았다”며 “엄마를 대신해 줄 수 있는 사람은 없는 것 같다”고 고백했다.

결국 이지현은 아이들과 함께하는 시간을 늘리기 위해 근무지를 옮기기로 했다. 다만 미용 일을 완전히 그만두는 것은 아니다. 기존 직장을 떠나 집에서 5분 거리에 있는 미용실로 이직해 일을 이어갈 계획이다.

그는 “아이들이 필요할 때 언제든 5분 대기조가 되기 위해 집 근처 정말 5분 거리에 있는 곳으로 이직한다”며 “여기서는 모델 작업만 하려고 한다”고 밝혔다. 일에 대한 의지를 이어가면서도 아이들이 자신을 필요로 하는 순간에는 언제든 달려갈 수 있도록 환경을 바꾸기로 한 것이다.

이지현의 소식에 네티즌들도 응원을 보냈다. “아이들한테 엄마가 필요할 때 옆에 있어 주지 못하면 그게 다 무슨 소용인가라는 말이 와닿는다”, “5분 대기조가 되겠다는 선택을 응원한다”, “일과 육아를 함께하는 엄마의 마음이 느껴진다” 등의 반응이 이어졌다.

한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼했으며, 현재 슬하에 1남 1녀를 두고 홀로 양육하고 있다. 2023년 11월부터 미용사 국가자격증 시험에 도전한 그는 여러 차례의 도전 끝에 자격증을 취득했으며, 이후 헤어 디자이너로 활동해 왔다.

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