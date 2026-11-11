李 대통령 “겨울은 누구에게나 따뜻해야… 정부가 세심하게 살피겠다”

이재명 대통령은 “취약계층 난방비 지원, 몰라서 못 받는 일이 없도록 찾아가겠다”고 10일 밝혔다.

서울의 한 쪽방촌 고드름. 뉴시스

이 대통령은 이날 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올린 글에서 “겨울은 누구에게나 따뜻해야 한다”며 이같이 말했다.

이어 “에너지 취약계층에게는 추위만큼이나 난방비 부담이 큰 걱정”이라며 “온기를 고루 나눠야 할 겨울이 누군가에게 고통의 계절이 되어서는 안 된다”고 강조했다.

그러면서 “무엇보다 지원 대상인데도 제도를 몰라 혜택을 받지 못하는 일이 없어야 한다”며 “신청이나 사용에 어려움을 겪는 분들은 없는지 먼저 살피고, 지원의 사각지대를 줄이는 데 힘써야 한다”고 했다.

보건복지부 제공

보건복지부는 같은 날 열린 국무회의에서 겨울철 복지 사각지대에 놓인 위기가구 약 40만명 추가 발굴과 저소득층 우선 지원 등을 골자로 한 ‘2026~2027 겨울철 취약계층 보호대책’을 관계 부처 합동으로 마련했다고 발표했다.

에너지 취약계층 약 144만 가구에 에너지바우처를 연 36만7000원 지급하고, 등유와 LPG 등을 주난방 에너지원으로 쓰는 22만가구에는 14만7000원을 추가 지원한다.

한파특보 발령 시에는 거동이 불편한 어르신 등을 매일 1회 이상 전화 또는 방문으로 안부를 묻고, 겨울방학 중 아동 급식 공백에 대비해 결식우려 아동을 찾아 급식도 지원한다.

이 대통령은 “각 지방자치단체에서도 지원이 필요한 분들을 먼저 찾아주기 바란다”며 “대책이 현장에서 제대로 작동하는지, 미처 지원받지 못하는 분은 없는지 과하다 싶을 정도로 꼼꼼하게 점검해줬으면 한다”고 당부했다.

계속해서 “정부도 더 세심하게 살피겠다”며 “도움이 필요한 분들이 제도를 몰라 지원을 놓치는 일이 없도록, 누구나 안심하고 겨울을 날 수 있게 하겠다”고 약속했다.

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