전국 대체로 맑고 일교차 커…내륙 곳곳 서리 [오늘날씨]

수요일인 11일은 전국이 대체로 맑은 가운데 대부분 지역에서 일교차가 크니 건강관리에 유의해야 한다.

전북 내륙을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 낀 10일 오전 전주시 완산구 일대 하늘이 뿌옇게 보인다. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 강릉 8.4도, 청주 6.0도, 대전 4.2도, 전주 6.2도, 광주 5.5도, 제주 12.1도, 대구 4.4도, 부산 8.3도, 울산 6.8도, 창원 8.8도 등이다.

낮 기온은 서울 16도, 인천 15도, 수원 16도, 춘천 15도, 강릉 18도, 대전 17도, 청주 17도, 광주 18도, 전주 17도, 부산 18도, 울산 18도, 대구 17도, 제주 17도 등으로 예상된다.

전국 내륙을 중심으로 모레까지 서리가 내리는 곳이 있겠고, 얼음이 어는 곳도 있어 농작물 관리에 유의해야 한다.

아침까지 인천·경기도와 강원내륙·산지, 충청권, 전라권, 경상권 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

특히 해안에 위치한 교량과 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으니 추돌사고 등 피해가 발생하지 않게 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~2.0m, 서해 0.5~1.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준이 예상된다.

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