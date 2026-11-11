“통합과 공화의 정치”…김동연의 美 중간선거 교훈은 ‘민생’

“영원한 지지층은 없습니다.”

미국에 체류 중인 김동연 전 경기지사가 미국 중간선거 현장을 지켜보며 국내 정치권을 향해 묵직한 메시지를 던졌다. 이념 대립과 증오의 정치를 버리고 민생 중심의 정책과 실질적 사회 통합에 집중해야 차기 총선에서 국민의 선택을 받을 수 있다는 조언이다.

김동연 전 지사의 선거 관련 게시글. SNS 캡처

김 전 지사는 9일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 이 같은 내용의 ‘미 중간선거 참관 7가지 시사점’을 공개했다. 그는 지난 9월 말부터 미 미시간대학교 정책대학원에서 초빙석좌학자 자격으로 현지에 머물고 있다.

김 전 지사는 우선 차기 한국 총선이 현 정부에 대한 엄중한 중간평가 성격을 띨 것으로 내다봤다. “선거의 승자는 백지위임장을 받은 것이 아니라 ‘조건부 기회’를 얻었을 뿐”이라며 “미 중간선거에서 민주당이 이겼지만, 유권자의 절반 이상이 민주당을 비호감으로 보고 있다”고 진단했다. 이어 우리 정부도 지난 대선 승리에 안주하지 않고 국정 성과와 진정성으로 국민 신뢰를 얻어야 총선에서 승리할 수 있다고 조언했다.

그는 미 유권자의 절대다수가 경제와 생활비를 가장 중요한 쟁점으로 꼽았다는 점에도 주목했다. “거시지표가 밥 먹여주지 않는다”며 당국이 지표 자랑에 겸손해지고 실질적 민생 문제 해결에 역량을 집중해야 한다고 촉구했다. 특히 금융정책과 달리 유권자의 삶에 직접 영향을 미치는 재정정책의 중요성을 강조하며, 국회의 예산안 심의 과정에서 핀셋처럼 문제를 해결하는 게 중요하다고 당부했다.

김동연 전 지사가 미국 미시간대학교 캠퍼스에서 기념촬영을 하고 있다. SNS 캡처

세대·성별에 따른 ‘콘크리트 지지층’이 약화하고 있다는 점도 경고했다. 미국 선거에서 청년·여성·라틴계 표심이 짧은 기간 안에 요동쳤듯이 국내 정당들도 20·30세대와 성별 투표 성향의 유동성에 기민하게 대처해야 한다는 분석이다.

아울러 승패를 가르는 결정적 요인으로 무당파와 중도층의 선택, 그리고 공천 후보의 개별 경쟁력을 꼽았다. 계파에 충성하는 인물 대신 지역 주민이 공감할 서사와 이력을 가진 후보를 내세우는 정당만이 중도 표심을 흡수할 수 있다고 짚었다.

지난 9월 김동연 전 지사가 인천공항을 통해 모교인 미국 미시간대학교로 출국하고 있다. SNS 캡처

끝으로 김 전 지사는 강성 지지층 결집에 의존하는 증오의 정치를 끝내야 한다고 호소했다. 현지 당선자의 ‘진짜 대립은 좌우가 아닌 위와 아래’라는 슬로건을 언급하며, 정치권이 극단적 진영 싸움을 멈추고 빈부 격차 해소와 지속 가능한 사회를 위한 통합(統合)과 공화(共和)의 정치로 전환할 것을 촉구했다.

그러면서 버락 오바마 전 미국 대통령의 발언을 인용해 “국민을 갈라놓는 정치가 아닌 하나로 모으는 정치를 해야 한다. 공허한 수사(修辭)를 넘어 국민이 직면한 삶의 문제에 구체적 해법을 제시해야 한다”고 강조했다.

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