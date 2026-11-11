김승수, 90개국 2000명 찾는 대구 사격대회 승부수…‘스포츠 관광’ 키운다

국제 스포츠대회의 성패는 경기장 안에서만 결정되지 않는다. 세계 각국에서 찾아온 선수와 관계자들이 얼마나 편리하게 대회를 치르고, 개최 도시의 문화와 관광자원을 경험하며, 지역 상권에 얼마나 실질적인 활력을 불어넣느냐도 중요하다. 2027년 세계사격선수권대회를 앞둔 대구가 경기 운영을 넘어 관광과 지역경제를 아우르는 개최 전략 마련에 나섰다.

국회 문화체육관광위원회 소속 김승수 국민의힘 의원(대구 북구을)은 10일 여의도 국회의원회관 제1세미나실에서 ‘2027 대구세계사격선수권대회 성공 개최 토론회’를 열고 대회 준비 상황과 분야별 실행 전략을 점검했다. 김승수 의원실 제공

국회 문화체육관광위원회 소속 김승수 국민의힘 의원(대구 북구을)은 10일 여의도 국회의원회관 제1세미나실에서 ‘2027 대구세계사격선수권대회 성공 개최 토론회’를 열고 대회 준비 상황과 분야별 실행 전략을 점검했다. 국제 스포츠 이벤트를 대구의 도시브랜드 제고와 지역경제 활성화로 연결할 방안을 모색하기 위해서다.

2027년 대구 북구 금호동 대구국제사격장에서 열리는 세계사격선수권대회에는 약 90개국에서 선수와 임원 등 2000여명이 참가할 것으로 예상된다. 대구의 국제적 위상을 높이는 동시에 숙박·외식·관광 등 지역 산업에도 새로운 수요를 창출할 기회로 꼽힌다.

이날 토론회에서는 경기장과 훈련장, 선수촌, 미디어센터 등 대회 시설의 준비 상황과 운영체계를 비롯해 교통·숙박·의료·자원봉사 등 분야별 준비 과제가 논의됐다. 방문객의 체류 기간과 소비를 늘리기 위한 전일·야간·체험형 관광상품 및 시티투어 개발도 주요 의제에 올랐다.

대회 참가자들이 경기 일정만 소화하고 돌아가는 데 그치지 않도록 지역의 문화와 역사, 먹거리를 경험할 수 있는 프로그램을 마련해야 한다는 의견도 나왔다. 관광·숙박·외식업계와 지역 소상공인의 참여를 유도하고 시민과 청년·대학생이 함께하는 축제로 준비해야 한다는 것이다. 국비 확보와 민간 후원 유치를 통한 안정적인 대회 재원 마련도 과제로 제시됐다.

토론회에서는 2027 세계사격선수권대회 조직위원회 안현정 부장이 대회 준비 상황을 발표했다. 대구정책연구원 박경숙 사회문화실장, 대구시 나채운 체육진흥과장, 호텔인터불고 엑스코 이진수 대표, 대구국제사격장 박재홍 소장은 토론자로 참석해 관광·숙박·시설 운영 등 분야별 발전 방안을 논의했다.

국회 문화체육관광위원회 소속 김승수 국민의힘 의원(대구 북구을)은 10일 여의도 국회의원회관 제1세미나실에서 ‘2027 대구세계사격선수권대회 성공 개최 토론회’를 열고 대회 준비 상황과 분야별 실행 전략을 점검했다. 김승수 의원실 제공

김 의원이 제시한 핵심 구상은 대구국제사격장을 중심으로 한 스포츠 관광 활성화다. 22대 총선 공약으로 내걸었던 국제사격장 연계 관광 전략을 이번 대회와 연결해 북구 칠곡지역을 문화·체육·관광이 어우러지는 지역발전 거점으로 육성하겠다는 것이다.

김 의원은 대회 유치 단계부터 대구시와 대한사격연맹, 대한체육회, 문화체육관광부 간 협의와 조율에 힘을 보태 왔다. 대구국제사격장이 국제대회를 치를 수 있는 시설로 거듭나도록 관련 예산 확보에도 노력해 왔다.

김 의원은 “2027 세계사격선수권대회는 전 세계에 대구의 매력을 알리고 도시의 국제적 위상을 높일 수 있는 소중한 기회”라며 “대구가 세계적인 스포츠·관광도시로 도약하고 경제적 효과가 지역 곳곳으로 이어지도록 철저히 준비해야 한다”고 밝혔다.

정점식 국민의힘 원내대표는 대회가 일회성 국제행사에 머무르지 않고 대구 경제와 관광산업 발전으로 이어지기를 기대한다며 당 차원의 관심과 지원을 약속했다. 임이자 정책위의장도 대회가 시민의 자부심과 지역경제의 활력을 높이는 계기가 되도록 정책적·재정적 지원 방안을 살피겠다고 밝혔다.

김 의원은 “90개국 2000여명의 선수와 임원들이 대구를 찾는 만큼 차별화된 관광 콘텐츠와 홍보전략도 마련해야 한다”며 “대구시민 모두가 함께 즐기고 지역 소상공인과 관광업계가 실질적인 혜택을 누리는 것은 물론 대회 이후에도 도시브랜드와 관광 경쟁력이 높아져야 진정한 성공”이라고 강조했다.

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