K-골퍼 세대별 살벌한 ‘구력 계급표’…10년은 쳐야 명함 내민다? [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

누군가는 사회생활을 시작하며 골프를 배웠고, 누군가는 은퇴를 전후해 새로운 취미로 골프를 시작했다. 같은 골프를 즐기지만 언제 처음 시작했는지, 얼마나 오랫동안 즐겨왔는지는 사람마다 다르다. 국내 골프 활동 참가자들의 구력을 들여다보니 그 차이는 세대별로 뚜렷하게 갈렸다.

11일 세계일보가 대한골프협회(KGA)의 ‘2025 한국골프지표 조사’ 보고서를 분석한 결과, 골프 활동 참가자 1592명 가운데 ‘10년 이상’ 경력자가 26.5%로 가장 많았다. ‘5년~10년 미만’(18.8%), ‘3년~5년 미만’(17.6%), ‘2년~3년 미만’(16.0%), ‘1년~2년 미만’(12.6%), ‘1년 미만’(8.5%) 순이었다. 5년 이상 골프를 즐긴 참가자는 전체의 45.3%였다.

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

2023년 조사와 비교하면 짧은 구력의 참가자 비중이 높게 집계됐다. ‘1년 미만’은 3.1%포인트, ‘1년~2년 미만’은 1.1%포인트 상승해 2년 미만 경력자가 16.9%에서 21.1%로 늘었다. 반면 ‘3년~5년 미만’은 2.5%포인트, ‘5년~10년 미만’은 2.1%포인트 하락했다. 다만 조사 결과만으로 골프 인구의 세대교체나 신규 유입이 본격화했다고 해석하기는 어렵다. 보고서는 연도별 표본설계와 설문 문항, 응답 방식 등에 차이가 있어 비교 결과를 해석할 때 유의해야 한다고 설명했다.

연령대별로는 젊을수록 짧은 구력, 나이가 많을수록 긴 구력의 비중이 높았다. 20대 참가자 162명은 2년 미만 경력자가 45.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 2년~3년 미만까지 포함하면 20대 참가자의 73.5%가 골프를 시작한 지 3년이 채 되지 않았다. 30대 232명도 2년 미만이 29.3%였으며, 10년 이상 경력자는 5.2%에 그쳤다.

40대부터는 장기 경력자가 늘었다. 40대 참가자 319명 가운데 10년 이상 경력자는 15.4%였고, 5년 이상을 합치면 38.0%였다. 50대 487명은 10년 이상 경력자가 35.3%로 가장 많았으며, 5년 이상은 57.1%였다. 60대 392명에서는 10년 이상 경력자가 47.2%에 달했다. 20대의 2.5%와 비교하면 44.7%포인트 차이다. 연령대가 높아질수록 장기 경력자 비중이 커지는 흐름이 뚜렷했다. 특히 60대는 참가자 2명 중 1명에 가까운 비율이 10년 넘게 골프를 즐겨온 것으로 나타났다.

골프 활동을 새로 시작한 사람과 지속적으로 참여해 온 사람 사이에도 차이가 컸다. 신규 참가자 103명은 70.9%가 골프를 시작한 지 1년 미만이었다. 1년~2년 미만은 15.5%, 2년~3년 미만은 13.6%였고, 3년 이상 경력자는 없었다. 반면 지속 참가자 1489명은 10년 이상 경력자가 28.3%로 가장 많았고, 5년~10년 미만도 20.1%였다. 신규 참가자 집단은 최근 입문자 중심으로 구성된 반면, 지속 참가자 집단에는 장기간 골프를 이어온 사람이 상당수 포함된 결과다.

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

골프를 즐기는 장소에 따라서도 구력이 갈렸다. 골프 코스를 이용하는 온코스 참가자 1368명은 10년 이상 경력자가 30.5%로 가장 많았다. 5년~10년 미만까지 합친 5년 이상 경력자는 51.2%였다. 오프코스 참가자 175명은 2년~3년 미만이 26.3%로 가장 많았고, 2년 미만 경력자도 48.5%였다. 실내 스크린 참가자 49명은 1년 미만이 38.8%, 1년~2년 미만이 36.7%로, 2년 미만이 75.5%에 달했다. 온코스 참가자 집단에서는 장기 경력자가 절반을 넘었지만, 오프코스와 실내 스크린 참가자 집단에서는 상대적으로 짧은 경력자가 많았다.

성별로는 남성 참가자 1085명 중 31.0%가 10년 이상 경력자였다. 여성 참가자 507명은 해당 비중이 17.0%로, 남성이 14.0%포인트 높았다. 여성은 1년~2년 미만이 19.5%로 가장 큰 비중을 차지한 반면 남성은 10년 이상이 가장 많았다. 남성은 장기 경력자 비중이 가장 높았지만, 여성은 비교적 짧은 구력 구간에 참가자가 분포하는 양상을 보였다.

직업별로는 경영·관리직의 장기 경력 비중이 두드러졌다. 경영·관리직 참가자 166명 가운데 57.2%가 10년 이상 골프를 즐긴 것으로 조사됐다. 무직·퇴직자는 37.0%였으며, 기능원 및 관련 기능직은 24.5%, 사무직은 24.1%, 전문직은 22.4%였다. 서비스직과 판매직은 각각 21.1%, 20.5%였다. 경영·관리직은 10년 이상 경력자가 절반을 웃돌아 다른 직업군과 차이가 컸다. 다만 직업별 구력 분포만으로 골프 입문 시기나 장기 참여의 배경을 특정하기는 어렵다.

대한골프협회(KGA)가 발표한 ‘2025 한국골프지표 조사’. 대한골프협회 제공

학력별로는 대학교 졸업자 800명 중 30.4%, 대학원 졸업자 207명 중 30.0%가 10년 이상 경력자였다. 반면 대학·대학원 재학생 88명은 1년~2년 미만(27.3%)과 3년~5년 미만(26.1%)이 높은 비중을 차지했다. 이들의 10년 이상 경력자 비중은 5.7%였다. 졸업자 집단에서는 장기 경력자가 상대적으로 많았지만, 재학생 집단은 짧은 구력 구간에 응답이 집중됐다.

월평균 가구소득별로는 1000만원 이상 참가자의 42.6%가 10년 이상 경력자였다. 900만원대는 38.9%, 800만원대는 34.2%로 뒤를 이었다. 다만 소득이 높아질수록 장기 경력자 비중이 일률적으로 높아지는 것은 아니었다. 700만원대는 23.7%, 600만원대는 28.8%, 500만원대는 25.6%였다.

지역별로는 경기 거주 참가자의 10년 이상 경력자 비중이 31.3%로 가장 높았고, 서울도 30.7%로 비슷했다. 반면 강원은 9.3%로 가장 낮았다. 다만 농·임·어업직(17명), 군인(27명), 중학교 졸업 이하(7명), 세종 거주자(24명)는 표본이 30명 이하인 만큼 해당 집단의 비율을 해석할 때 주의가 필요하다.

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