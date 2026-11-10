‘사이버위협 수문장’ 금융보안원도 뚫렸다

금융보안원이 해킹 공격을 받아 일부 정보가 유출됐다. 핵심 시스템이 뚫린 것은 아니지만 금융권 보안을 담당하는 기관에서 사고가 발생한 만큼, 금융당국은 이번 해킹을 엄중하게 보고 시스템 재점검을 지시했다.

10일 서울 여의도 금융투자협회 건물에 입주한 금융보안원 서울사무소 모습. 뉴시스

10일 금융당국에 따르면 금융보안원은 전날 해킹 사고로 일부 정보가 유출된 사실을 파악해 금융위원회 등에 신고했다. 금융보안원은 금융권 사이버위협 대응, 금융보안 정책·기술 연구, 금융보안교육 등 전문적인 금융보안 서비스를 제공하는 금융위 산하 공공기관이다.



해킹 대상은 금융보안원의 핵심 보안 시스템이 아닌 ‘상시평가 지원 시스템’ 사이트로 알려졌다. 금융회사들의 보안 수준을 평가하는 업무와 관련 행정 절차를 지원하는 용도로 운영되는 곳이다.



구체적인 유출 규모와 피해 범위, 공격 주체 등은 확인되지 않았지만 시스템 성격상 주로 금융사의 보안평가 관련 서류가 유출됐을 것으로 보인다. 올해 4월 기준 회사별 개인신용정보 보호 실태를 점검하기 위한 정보보호 상시평가 대상은 3000여개사 수준이다. 금융보안원은 정보 유출과 관련해 개별 금융사를 대상으로 유출 사실을 통지하고, 이번 해킹으로 개인정보 등은 유출되지 않았다고 설명한 것으로 전해졌다.



금융당국은 유출된 정보의 규모나 민감도와 별개로 보안 담당 기관에서 해킹 사고가 발생했다는 사실을 심각하게 받아들이고 있다. 당국 관계자는 “금융권 해킹 관련 상황을 관제하고 있는 금융보안원이 해킹을 당한 것은 신뢰성 측면에서 엄중하게 봐야 한다”며 “철저한 점검과 재발 방지를 요구했다”고 설명했다.

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