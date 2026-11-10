경주시민체육대회 성료… 7개 종목서 시민 화합 한마당

경북 경주시민들이 한자리에 모여 체육활동을 통해 화합을 다지는 '제37회 경주시민체육대회'가 지난 7일 경주시민운동장에서 성황리에 열렸다.

이날 행사에는 주낙영 경주시장과 김석기 국회의원, 임활 경주시의회 의장을 비롯 도·시의원, 기관·단체장, 시민 등이 참석했다. 행사를 주관한 경주시체육회 여준기 회장과 경주시육상연맹 이대원 회장도 함께했다.

경주시민운동장에서 열린 제37회 경주시민체육대회에서 참가자들이 대형 공을 굴리며 열띤 경기를 펼치고 있다. 경주시 제공

대회는 '시민이 행복한 경주, 하나 되어 뛰는 한마당'을 기치로 열렸다.

식전 축하공연을 시작으로 우승기 반환, 성화 점화, 선수 선서, 종목별 경기, 시민 대화합의 장, 폐회식 등의 순으로 진행됐다.

토함산에서 채화한 성화는 봉송 주자들의 손을 거쳐 대회장에 도착했다. 코오롱 구간마라톤대회에서 첫 우승을 차지한 경주중학교 육상부 선수들과 김중해 교장이 최종 주자로 나서 성화대에 불을 밝혔다.

경주시민운동장에서 열린 제37회 경주시민체육대회 개회식에 읍·면·동 선수단과 시민들이 참석하고 있다. 경주시 제공

경기는 시민 참여와 안전을 고려해 트랙 2종목, 필드 4종목, 번외 1종목 등 총 7개 종목으로 치러졌다.

트랙에서는 대형바통 달리기와 화합달리기가 펼쳐졌다. 순위 경쟁보다 함께 뛰고 즐기는 데 중점을 둬 축제 분위기를 더했다.

필드에서는 단체줄넘기와 고무신 던지기, 어르신 공굴리기, 한궁 경기가 진행돼 어린이부터 어르신까지 여러 세대가 함께 어우러졌다.

주낙영 경주시장과 김석기 국회의원이 지난 7일 경주시민운동장에서 열린 제37회 경주시민체육대회에서 시민들에게 손을 들어 인사하고 있다. 경주시 제공

경기 후 열린 시민 대화합의 장에서는 초청 가수 이유이와 연재가 축하공연을 선보이며 시민들의 호응을 얻었다.

읍·면·동 인구 규모에 따라 무열부·문무부·흥무부 등 3개 부로 나눠 진행한 이번 대회에서 종합우승은 건천읍이 차지했다.

천북면이 종합 준우승, 내남면이 종합 3위에 올랐으며, 응원상은 황성동, 모범상은 동천동이 각각 받았다.

주낙영 경주시장은 "이번 대회는 시민들이 함께 뛰고 응원하며 화합을 다지는 자리였다"며 "안전과 페어플레이 정신을 지키며 대회를 빛내준 시민과 선수단 여러분께 감사드린다"고 말했다.

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