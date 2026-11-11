사관학교 통합 절충안 ‘1+2+1’式 유력

강신철 국방부 장관이 육·해·공군 사관학교 통합과 관련해 각 군 사관학교 교육과 통합 교육을 연계하는 ‘네트워크형’이 될 가능성에 무게를 실었다. 육·해·공군 사관학교를 유지하면서 1학년 때는 함께 교육받고, 2·3학년은 각 군 사관학교에서 전문 교육을 받은 뒤 4학년 때 다시 모이는 ‘1+2+1’ 방식이 유력한 것으로 알려졌다. 지난 7월 국방부가 밝힌 ‘대전 자운대 4년제’ 기본계획과 큰 차이가 있다. 전면 통합을 추진했던 안규백 전 국방부 장관이 강 장관에게 항의 전화를 한 것으로 알려지는 등 논란이 증폭될 조짐을 보이는 만큼 국방부가 정책 변화의 이유 등을 명확히 설명해야 한다는 지적이 나온다.

강신철 국방부 장관이 10일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 '국군사관학교 민간자문특별위원회 전체회의'에 앞서 발언하고 있다. 뉴시스

강 장관은 10일 오후 서울 노원구 육군사관학교에서 육·해·공군사관학교 생도 60명과 사관학교장 등을 만나 사관학교 통합에 대한 의견을 들었다. 강 장관은 “국군사관학교가 창설되면 네트워크형이 될 가능성이 많다”며 “각 군 교육을 하고 있다가 통합교육을 어떻게 해야 될지는 충분히 고민하려고 한다”고 했다. 강 장관은 전날 육·해·공군사관학교 총동창회장들과의 간담회에서도 “(각 군) 사관학교를 폐교한다는 것은 아니다”라며 통합 교육과 각 사관학교별 교육 병행 가능성을 밝힌 바 있다. 강 장관은 국군사관학교의 최종 구상에 대해서는 “가장 좋은 군사적인 석·박사 과정을 갖출 수 있는 학교”라고 설명했다. 육사 이전 문제에 대해서는 “육사를 포함해 위치 문제는 계속 고민 중”이라며 “옛날 공사 선배들도 다 같은 이야기를 했다. 청주로 내려가서 공사가 망했나”라고 반문했다.

생도들은 기존 사관학교 체제로도 합동성을 강화할 수 있으며, 통합이 각 군 사관학교의 전통과 무형적 가치를 훼손할 수 있다고 우려했다. 한 육사 생도는 3군 사관학교 생도 전체 설문조사를 실시하고 결과를 투명하게 공개해 달라고 요청했다. 강 장관은 “설문을 다 받고 분석해서 투명하게 발표하겠다”고 약속했다.

한편 국방부는 이날 서울 용산구 국방컨벤션에서 국군사관학교 민간자문특별위원회 위촉식을 개최했다. 이날 참석한 특위 위원 15명 가운데 6명은 육·해·공군사관학교 출신으로 정부가 추진하는 사관학교 통합 방안에 반대 의견을 냈던 인사들로 구성됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지