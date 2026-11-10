경주 복합문화도서관 운영 밑그림 확정, 2028년 9월 개관

경북 경주시가 2028년 9월 개관을 목표로 추진 중인 복합문화도서관의 공간별 운영 방향 및 특화 프로그램 등 운영 밑그림을 확정했다고 10일 밝혔다.

경주시는 9일 '경주시 복합문화도서관(가칭) 공간조성 및 종합운영계획 연구용역' 최종보고회를 개최했다.

경주시 복합문화도서관(가칭) 조감도. 경주시 제공

시는 '천년의 지혜와 미래 기술이 만나는 시민의 복합문화플랫폼'을 비전으로 도서관을 조성할 계획이다.

독서와 사색은 물론 체험과 교류, 문화활동을 함께 즐길 수 있는 복합공간으로 만드는 것이 핵심이다.

주요 특화공간으로는 지역의 역사와 시민의 삶을 담는 경주기록실과 창작활동을 지원하는 경주공방(메이커스페이스)을 마련한다. 청소년 특화공간과 한국수력원자력 연계 미래에너지플랫폼도 들어선다.

여기에 전시·공연 공간과 디지털·AI 서비스를 더해 여러 세대가 함께 이용하는 복합문화공간으로 운영할 방침이다. 이번 용역에서는 특화공간의 운영 방향과 공간별 프로그램, 인력 운영 방안 등을 구체화했다.

시는 실시설계 과정에서 설계사와 협의해 운영계획을 공간 구성에 반영하고 있다.

복합문화도서관은 황성공원 일대에 한수원 지원사업비 787억원을 들여 연면적 1만628㎡, 지하 1층·지상 2층 규모로 건립한다.

현재 국제설계공모 당선작을 바탕으로 실시설계를 진행 중이며, 내년 초 착공해 2028년 9월 개관할 예정이다.

주낙영 시장은 "시민이 일상에서 즐겨 찾는 도서관이자 경주를 대표하는 문화 거점이 될수 있도록 건립과 개관 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

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