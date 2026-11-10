포항 ‘그래핀스퀘어 인덕션 푸드테크 최고혁신상’ 등 ‘CES 2027’ 2관왕 수상 영예

경북 포항의 그래핀스퀘어가 세계 최대 가전·정보 기술 전시회인 'CES 2027'에 최고혁신상과 혁신상을 동시에 수상하는 등 그래핀 첨단 소재의 기술력과 상용화 가능성을 세계 무대에 알렸다.

포항시는 10일 그래핀스퀘어가 미국소비자기술협회(CTA) 주관 'CES 2027'에 푸드테크 부문 최고혁신상과 생활 가전 부문 혁신상을 수상했다고 밝혔다.

포항 그래핀스퀘어 '인덕션 하이브리드 쿠커' 이미지. 포항시 제공

수상 제품은 '그래핀 인덕션 하이브리드 쿠커'로 초박막 투명 그래핀 필름을 활용해 하나의 조리 공간에서 인덕션과 그래핀 발열 기능을 동시에 구현한 차세대 조리기기다.

당초 인덕션의 전용 용기 사용 제약을 극복하고, 중적외선 가열 기술을 적용해 에너지 소비를 최대 30% 절감하는 동시에 식재료의 수분 손실과 영양소 파괴를 최소화한 것이 특징이다.

이번 수상은 그래핀스퀘어가 'CES 2023'에서 '그래핀 라디에이터'로 최고혁신상을 받은 데 이어 통산 두 번째 최고혁신상 수상으로, 그래핀 원천 기술과 응용 제품 개발 역량을 세계 무대에서 다시 한번 인정받았다.

그래핀스퀘어는 지난해 11월 포항 블루밸리 국가산단에 세계 최초로 화학기상증착(CVD) 방식의 그래핀 필름 양산공장을 준공했다.

올해 12월 말까지 양산 기반 구축을 마무리하고, 2027년 상반기부터 CVD 그래핀 필름 대량 생산에 나설 계획이다.

이를 통해 소재의 안정적인 공급 체계를 확보하고 다양한 산업 분야로의 활용 확대를 추진할 예정이다.

시도 그래핀 상용화를 위한 산업 기반 조성에 속도를 내고 있다.

산업통상부가 지난 7월 발표한 '그래핀 상용화 기술 로드맵'에 맞춰 방열 등 열 관리 분야부터 첨단 산업 전반으로 그래핀 활용을 확대하기 위한 지역 차원의 육성 전략을 추진하고 있다.

시는 '포항시 그래핀 산업 육성 로드맵'을 수립하고 산업 생태계 고도화, 실증·표준 인프라 구축, 수요 주도형 생태계 확장, 글로벌 선도 혁신 환경 조성 등 4대 전략과 10대 과제를 마련했다.

지난 9월에는 그래핀 소재·부품 기업과 수요 기업 등 26개사가 참여하는 ‘K-그래핀 상용화 협의체’를 출범시켜 공동 기술 개발과 실증 과제 발굴, 수요·공급 기업 간 협력 기반을 구축했다.

또 그래핀 실증 지원센터 건립과 응용 제품 상용화 기업 지원사업을 통해 시험·평가와 실증·사업화 지원 체계를 강화하고, 관련 기업 유치와 지역 투자 촉진을 위한 지원방안도 마련할 계획이다. CVD 그래핀의 국가 첨단 전략 기술 지정과 K-그래핀 파운드리 구축도 추진한다.

시는 블루밸리 국가산단을 중심으로 그래핀 소재 생산부터 연구 개발, 실증, 사업까지 연계하는 '포항 그래핀밸리'를 조성해 글로벌 그래핀 산업 중심지로 도약할 방침이다.

문종명 시 배터리첨단산업과장은 "우수한 기술력과 상용화 성과를 세계 무대에서 인정받은 뜻 깊은 성과"라며 "기업의 혁신 기술이 실질적인 산업 성과로 이어지도록 실증·사업 지원 체계를 강화하는 한편 포항을 글로벌 그래핀 산업의 중심 도시로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 세계 최대 가전·정보 기술 전시회인 'CES 2027'은 내년 1월6~9일 나흘간 미국 라스베이거스에서 열릴 예정이다.

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