경북 영덕·울진 ‘2027년도 어촌뉴딜 3.0’ 최종 선정… 사업비 200억원 규모

해양수산부가 주관하는 ‘2027년도 어촌뉴딜 3.0’ 공모사업에 경북 영덕군과 울진군 2개소가 최종 선정됐다.

영덕군 대부.창대항 사업 위치도. 영덕군 제공

11일 더불어민주당 임미애 국회의원(비례대표, 의성·청송·영덕·울진 지역위원장)과 영덕군에 따르면 영덕군 대부·창대항과 울진군 동정·신망양항 2개소로 모두 ‘어촌회복형’ 사업으로 추진된다.

개소당 총사업비 100억 원이 투입되며 2개 지역에 걸쳐 총 200억 원의 사업비가 집중 투입될 예정이다.

‘어촌뉴딜 3.0’은 인구 소멸 위기에 직면한 어촌의 자립 기반을 마련하고 낙후된 기초 생활·수산 인프라를 전면 개선해 어촌 지역의 활력을 되살리는 핵심 국책사업이다.

이번 어촌회복형 사업 선정을 통해 두 지역에는 ▲어항 시설 현대화 및 안전 보강 ▲어촌 정주여건 개선 ▲생활·복지 서비스 거점 확충 및 작업환경 개선 등이 단계적으로 진행될 계획이다.

영덕군 대부·창대항은 시설 노후화와 안전 취약 문제를 해소하고 어항 본연의 기능 강화와 더불어 주민 생활밀착형 복지 거점으로 탈바꿈할 전망이다.

울진군 동정·신망양항 역시 열악했던 정주 환경을 획기적으로 개선해 안전한 조업 환경을 구축하고 침체된 어촌마을에 새활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

임미애(사진) 의원은 “국비 확보에 그치지 않고 사업이 계획대로 착실히 추진돼 어업인의 실질적인 소득 증대 및 안전한 조업 환경으로 이어질 수 있도록 관계 부처 및 지자체와 끝까지 꼼꼼히 챙겨나가겠다”고 밝혔다.

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