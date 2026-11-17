기름진 음식을 줄이고 운동을 해도 콜레스테롤 수치가 기대만큼 낮아지지 않을 수 있다. 혈액 속 콜레스테롤과 중성지방은 식단뿐 아니라 평소 생활 습관과 건강 상태에도 영향을 받는다. 콜레스테롤 수치를 관리할 때 놓치기 쉬운 습관과 관리법을 알아본다.

콜레스테롤 수치에는 식단뿐 아니라 흡연과 일부 약물 등 여러 요인이 영향을 줄 수 있다. 클립아트코리아

◆ 종이 필터 없는 커피, 카페스톨 남아

커피 원두에는 카페스톨과 카웨올이라는 성분이 들어 있다. 이 성분은 간의 콜레스테롤 대사에 영향을 줄 수 있다. 종이 필터를 쓰면 이 성분이 상당량 걸러지지만, 커피 가루를 물에 우려내는 프렌치프레스나 끓여 내는 커피에는 더 많이 남는다.

2022년 국제학술지 ‘Open Heart’에 실린 연구에 따르면 에스프레소나 끓인 커피를 많이 마시는 사람은 총콜레스테롤 수치가 높은 경향을 보였다. 노르웨이 북극대와 트롬쇠대병원 연구진은 트롬쇠 지역 40세 이상 성인 2만1083명을 대상으로 커피 추출 방식과 총콜레스테롤의 연관성을 분석했다.

그 결과 에스프레소를 하루 3~5잔 마신 사람은 에스프레소를 마시지 않은 사람보다 총콜레스테롤 수치가 높았다. 끓인 커피나 프렌치프레스 커피도 하루 6잔 이상 마신 사람은 마시지 않은 사람보다 총콜레스테롤 수치가 높게 나타났다.

종이 필터는 커피의 카페스톨과 카웨올을 걸러내 혈중 콜레스테롤에 미치는 영향을 줄일 수 있다. 클립아트코리아

에스프레소나 끓인 커피를 자주 마신다면 섭취량을 줄이고, 종이 필터로 내린 커피를 마시는 것도 방법이다.

◆ 식이섬유 부족하면 LDL 관리에 불리

수용성 식이섬유는 담즙산이 대변과 함께 몸 밖으로 배출되게 한다. 간은 줄어든 담즙산을 보충할 때 콜레스테롤을 사용해 새 담즙산을 만든다. 이 때문에 혈중 콜레스테롤을 낮추는 데 도움이 된다.

2023년 국제학술지 ‘Advances in Nutrition’에 발표된 메타분석에 따르면 수용성 식이섬유 보충량이 많을수록 ‘나쁜 콜레스테롤’로 불리는 저밀도 지단백(LDL) 콜레스테롤 수치가 낮게 나타났다.

이란 이스파한의과대와 테헤란의과대 연구진 등은 성인 1만4505명이 참여한 무작위 대조시험 181건을 종합 분석했다. 시험 참가자들이 수용성 식이섬유 보충제를 하루 5g 더 섭취했을 때 LDL 콜레스테롤은 평균 5.57mg/dL 낮아졌다.

귀리와 보리, 콩 등 수용성 식이섬유가 풍부한 곡물과 콩류는 혈중 LDL 콜레스테롤 관리에 도움이 된다. 클립아트코리아

육류·정제 곡물·가공식품 위주로 식사하고 채소·콩·통곡물을 충분히 먹지 않으면 식이섬유가 부족해지기 쉽다. 귀리·보리·콩처럼 수용성 식이섬유가 풍부한 식품을 자주 먹는 게 좋다.

◆ 저탄고지 식단은 포화지방과 LDL 살펴야

탄수화물 섭취를 줄이고 지방 섭취를 늘리는 저탄고지 식단은 LDL 콜레스테롤 수치를 높일 수 있다. 특히 버터·치즈·기름진 육류처럼 포화지방이 많은 식품을 자주 먹을 때는 주의가 필요하다.

2024년 국제학술지 ‘American Journal of Clinical Nutrition’에 발표된 메타분석에 따르면 키토제닉 식단은 LDL 콜레스테롤과 총콜레스테롤 수치를 높이는 것으로 나타났다. 성인 1278명이 참여한 무작위 대조시험 27건을 종합한 결과, 키토제닉 식단을 한 집단은 대조 식단을 한 집단보다 LDL 콜레스테롤 수치가 평균 0.35mmol/L 높았다.

버터와 치즈 등 포화지방이 많은 유제품은 LDL 콜레스테롤 수치를 높일 수 있어 섭취량을 조절하는 게 좋다. 클립아트코리아

버터나 기름진 육류 일부를 생선·견과류·식물성 기름으로 바꾸면 포화지방 섭취를 줄이고 불포화지방 섭취를 늘릴 수 있다.

◆ 흡연·일부 약물도 콜레스테롤에 영향

흡연은 ‘좋은 콜레스테롤’로 불리는 고밀도 지단백(HDL) 콜레스테롤 수치를 낮추고 심혈관질환 위험을 높일 수 있다. 담배를 끊으면 낮아졌던 HDL 수치가 회복될 수 있다.

미국 위스콘신대 연구진은 흡연자 1504명을 대상으로 금연 치료 임상시험을 진행했다. 1년 뒤 조사에 응한 923명 가운데 금연에 성공한 사람은 HDL 콜레스테롤 수치가 평균 2.4mg/dL 높아졌다. 계속 흡연한 사람은 0.1mg/dL 높아지는 데 그쳤다.

일부 스테로이드제와 이뇨제·베타차단제·면역억제제·호르몬제는 콜레스테롤이나 중성지방 수치에 영향을 줄 수 있다. 복용 중 혈액검사에서 콜레스테롤이나 중성지방 수치가 달라졌다면 약을 임의로 끊지 말고 의료진과 상의해야 한다.

◆ 급격한 체중 감량 뒤 LDL 수치 오르기도

급격한 체중 감량 중에는 LDL 콜레스테롤 수치가 일시적으로 오를 수 있어 균형 잡힌 식단을 유지하며 천천히 체중을 줄이는 것이 좋다. 클립아트코리아

체중을 빠르게 줄이는 과정에서 LDL 콜레스테롤 수치가 일시적으로 오를 수 있다. 2019년 국제학술지 ‘Current Developments in Nutrition’에 발표된 사례 보고에서 미국 UCLA 의료진은 저열량 식단 프로그램에 참여한 세 사람의 체중과 LDL 수치 변화를 분석했다.

48세 남성은 5개월간 약 25kg을 감량하면서 LDL 수치가 143mg/dL에서 52mg/dL로 낮아졌다가 178mg/dL까지 올랐다. 6주 뒤에는 72mg/dL로 다시 낮아졌다. 나머지 두 여성도 체중 감량 과정에서 LDL 수치가 오른 뒤 각각 12주 후 낮아졌다.

체중을 줄일 때는 단기간에 무리하게 감량하기보다 균형 잡힌 식단을 유지하면서 천천히 줄이는 것이 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지