부동산 자산 800억인데…이민정이 아들 학원 대신 택한 남다른 교육법

서울 대치동 하굣길 풍경은 늘 요란하다. 학원 버스가 줄을 잇고, 아이들의 손에는 두꺼운 문제집 가방이 들려 있다. 그 한복판에 배우 이민정이 걸어 들어갔다. 초등학교 5학년 아들 준후 군의 한 달 용돈을 정하기 위해서다. 부동산 자산만 800억원에 달하는 부부의 아이 치고는 풍경이 소박하다 못해 낯설 정도다. 남들이 다 보내는 대치동 학원가에서 이민정이 꺼내 든 카드는 과도한 선행학습이 아니라 완벽한 ‘여백’과 ‘기다림’이었다.

화려한 사교육의 메카 대치동 한복판, 톱스타 부부가 선택한 육아의 방향은 과열 경쟁이 아닌 ‘속도 조절’이었다. 이민정 유튜브 화면 캡처

최근 공개된 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 영상의 시작은 대치동 거리 포착에서 출발한다. 하굣길 편의점으로 향하던 이민정은 주변을 가득 채운 학원 간판들을 바라보며 “여기에 학원이 정말 많은 것 같다”고 말했다. 제작진이 준후 군의 학원 스케줄을 묻자 이민정의 답은 간결했다. “농구랑 수학 하나 다니는 것 말고는 자기 스케줄이 생기면 하려고 아직 아무것도 안 하고 있긴 하다.” 학교 생활 적응이 먼저라는 이유에서다.

숨 가쁘게 달리는 입시 레이스 속에서, 아이가 스스로 스케줄을 짤 때까지 속도를 낮추고 기다리는 엄마의 뚝심. 이민정 유튜브 화면 캡처

주변에서 흔히 볼 수 있는 극성스러움은 찾아볼 수 없다. 연간 학비가 수천만원에 달하는 비인가 국제학교에 다니며 언제든 원하는 사교육을 풀로 채워줄 수 있는 경제력임에도, 아이의 일정을 촘촘하게 조이지 않는다. 아이가 스스로 필요성을 느끼고 자기 스케줄을 주체적으로 짤 때까지 한 발 물러서서 지켜보겠다는 태도다.

물론 아이의 의욕을 무조건 꺾는 것은 아니다. 준후 군이 얼마 전 드럼을 배우고 싶다고 의사를 밝혔을 때도 이민정은 흔쾌히 “응, 괜찮아”라고 수락했다. 다만 곧바로 학원 등록으로 이어지지 않은 데는 지극히 현실적인 고민이 숨어 있었다. 악기를 배워두면 좋겠지만 주거 환경 특성상 집에서 마음껏 연습할 수 없다는 층간소음 문제 등을 고려한 것이다. 무조건 밀어붙이는 대신 현실적인 여건과 아이의 흥미 사이에서 균형을 잡는 방식이다.

이날 영상의 하이라이트는 용돈 책정 과정이었다. 준후 군은 부부의 휴대전화와 연동된 용돈 카드를 사용 중이며, 결제 내역은 부모에게 실시간으로 전송된다. 용돈을 정하기 위해 이민정은 아들이 평소 들르는 편의점, 분식점, 타코 가게를 직접 돌며 동네 물가를 훑었다. 치솟은 분식집과 타코 가게의 가격표를 확인한 그는 예상보다 비싼 시세에 적잖은 충격을 받았다.

800억원 자산가의 가정이라도 예외는 없다. 스스로 물가를 체감하고 지출의 무게를 배우는 초등학생의 경제 수업. 이민정 유튜브 화면 캡처

아이의 소비 동선을 꼼꼼히 추적한 끝에 이민정이 내린 결론은 일주일 용돈 4만원이었다. 한 달 기준 16만원이 넘는 금액이다. 준후 군이 당초 한 달에 10만원을 희망했던 것과 비교하면 여유가 더해진 액수다. 단순히 현금을 쥐어주는 것이 아니라, 앞으로는 본인이 직접 필요한 학용품과 준비물을 용돈으로 사도록 해 지출 규모와 물가를 스스로 체감하게 만들겠다는 바람이다.

이민정의 이러한 교육관은 과거 다른 방송에서 언급했던 생각과도 맞닿아 있다. 당시 그는 자녀를 키우며 가장 경계해야 할 태도로 ‘결핍의 부재’를 꼽았다. 아이가 원하는 것을 부모가 부유하다는 이유로 곧바로 채워주면 결핍이 사라지고, 결핍이 없으면 성장이 멈춘다는 설명이다. 미국 로스앤젤레스에 거주하는 지인과 대화하며 나눈 이 내용은 물질적 풍요 속에서 아이가 나약해지지 않도록 경계하는 부부의 공통된 기준을 보여준다.

실제로 이민정은 어린 시절을 회상하며 열 살 무렵부터 집안일을 돕고 용돈을 악착같이 모았던 기억을 꺼내놓았다. 지나온 날의 경험처럼, 아이에게도 돈의 가치와 노동의 대가를 자연스럽게 체득하게 하려는 것이다. 대치동의 숨 막히는 사교육 경쟁 속에서 묵묵히 아이의 속도를 기다려주는 자세 역시 이러한 원칙의 연장선에 있다.

물질적 풍요 속에서도 자칫 놓치기 쉬운 ‘결핍의 가치’, 아이가 스스로 단단해질 시간을 선물하는 부모의 지혜. 이민정 SNS

대중은 화려한 스타 부부의 삶에 열광하면서도, 이들이 보여주는 의외의 소박함과 단단한 육아 기준에 고개를 끄덕인다. 쏟아지는 돈과 정보 속에서 아이를 흔들리지 않게 붙잡아주는 힘은 과감한 투자가 아니라 오히려 ‘덜어내는 용기’에 있다는 것을 이민정은 실천하고 있다.

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