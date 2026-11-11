“북·미 회담 성사돼도 보여주기식 가능성”

미국 중간선거가 집권 공화당의 참패로 끝난 뒤 도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담 가능성이 워싱턴에서 다수 언급되고 있다. 이달 예정된 트럼프 대통령의 아시아 방문이 북·미 접촉에 중요한 계기가 될 수 있다는 분석도 나온다. 다만 회담이 실제 이뤄지더라도 ‘보여주기’ 이상은 어렵다는 관측에 힘이 실린다.

트럼프 1기에 대북 실무협상을 지휘했던 스티븐 비건 전 미국 국무부 대북특별대표는 9일(현지시간) 워싱턴 스팀슨센터에서 열린 스팀슨센터·세종연구소 공동 주최 세미나에서 “트럼프 대통령과 김 위원장 모두 세계의 이목이 자신들에게 집중되는, 내가 보기에 두 사람이 모두 즐기는 일종의 보여주기식 정상회담에 기꺼이 참여할 것으로 생각한다”고 말했다.

역사적 첫 북미정상회담이 열린 지난 2018년 6월 12일 싱가포르 센토사 섬 카펠라호텔에서 미국 도널드 트럼프 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 산책하고 있다. 연합뉴스

빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국 석좌 역시 이날 온라인 언론 브리핑에서 트럼프 대통령과 김 위원장이 만날 가능성이 “중간선거 이후 더 커졌다”고 밝혔다. 그는 “북한 입장에서도 북·미 회담을 고려하고 있었다면, 그들의 계획은 항상 중간선거 이후까지 기다리는 것이었다”고 말했다.

트럼프 대통령은 올해 내로 김 위원장을 만나겠다는 신호를 꾸준히 발신해 왔다. 그는 17∼18일 필리핀 마닐라에서 쿼드(Quad: 미국, 일본, 호주, 인도 안보협의체) 정상회의 및 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의에 참석한다. 이어 18∼19일에는 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참여한다. 트럼프 대통령이 김 위원장과의 만남을 제안하거나 추진할 수 있는 적기라는 평가다.

비건 전 대표는 북한 입장에서도 북·미 정상회담에 응할 이유가 있다고 짚었다. 그는 “북한은 러시아와 중국에 지나치게 의존하고 있다고 느끼고 있으며, 그런 관계에서 균형을 만들기 위해 지정학적 논의에 미국과의 관여를 더 많이 포함하고 싶어 한다”고 분석했다. 차 석좌 역시 “나는 적어도 그들(북한)이 트럼프 대통령과 다시 접촉해 그가 이란이나 베네수엘라에서 그랬던 것처럼 예측 불가능한 행동을 하지 않도록 하고 싶어 하는 지속적 열망이 있을 것이라고 확신한다”고 말했다. 차 석좌는 또 트럼프 대통령이 김 위원장과의 만남을 일종의 ‘업적’으로 남기기 위해 남은 임기 동안 힘을 쏟을 수 있다고 평가했다.

다만 신중론도 여전하다. 직전 조 바이든 행정부에서 국무부 부장관을 지낸 ‘아시아통’ 커트 캠벨 전 부장관은 아시아·태평양 지역 언론인들과 만나 “내가 파악하기론 북한은 정상회담을 고려할 수 있는 유일한 조건은 미국이 북한을 핵보유국으로 인정하는 것뿐이라는 입장을 전달했다”고 말했다. 그는 “(중간선거 패배로 정치적 입지가 좁아진) 현 상황을 고려할 때 트럼프 대통령이 이를 받아들이는 것은 거의 불가능하고, 공화당과 민주당 모두 즉각 반발할 것”이라고 내다봤다. 캠벨 전 부장관은 북·미 정상회담이 이뤄지더라도 “이 같은 정치적 여건 때문에 일종의 악수 정도를 넘어서는 진전이 이뤄지기는 어려울 것”이라고 관측했다.

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