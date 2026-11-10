반도체 호황에… 대기업 수출액 1년새 2배 껑충

반도체 호황에 힘입어 3분기 대기업의 수출 실적이 지난해 동기 대비 두 배 이상으로 크게 뛰었다. 수출 상위 10대 기업이 전체 수출에서 차지하는 비중은 60%를 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 반면 중견기업과 중소기업의 수출 증가율은 10%대에 그치며 무역수지에서 적자를 냈다.



국가데이터처와 관세청이 10일 발표한 ‘2026년 3분기 기업 특성별 무역통계 결과’에 따르면 3분기 수출액은 3186억달러로 전년 동기 대비 72.3% 증가했다. 기업의 규모별로 봤을 땐 대기업 수출액이 2486억달러로 전년 대비 103.5% 뛰었다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 수출 실적이 오르면서 대기업에 집중된 수출 개선세가 나타난 것으로 풀이된다.

반도체 호황에 힘입어 3분기 대기업의 수출 실적이 지난해 동기 대비 두 배 이상으로 크게 뛰었다. 사진은 지난 11월 5일 부산 남구 신선대 부두에서 수출입 컨테이너 선적 및 하역작업이 진행되고 있는 모습. 뉴시스

대기업의 수출 증가율은 지난해 4분기까지만 해도 10.4%였지만, 올 들어 1분기 53.9%, 2분기 81.7%로 뛰더니 3분기엔 세 자릿수의 증가율을 기록했다. 반면 중견기업과 중소기업 수출 증가율은 각각 12.8%, 10.7%에 그쳤다. 중견기업은 전분기(10.8%)보다 증가율이 높아졌지만, 중소기업은 전분기(12.7%)보다 상승폭이 둔화했다.



대기업의 수출은 반도체가 포함된 IT부품과 광산물 등이 실적을 견인했다. 반면 자동차와 같은 내구소비재 등에서는 감소세를 보였다. 중견기업에서는 화학공업제품과 비내구재 소비재, IT부품 등에서 수출이 늘었고, 중소기업은 기계류와 화학공업제품 등을 중심으로 증가세를 나타냈다.



수출 상위 기업으로의 쏠림현상은 갈수록 심화하고 있다. 상위 10대 기업의 수출 비중은 60.9%로 전년 동기 대비 20.3%포인트 상승했다. 지난 1분기 처음으로 50%선을 넘어선 데 이어 두 분기 만에 60%선도 돌파했다. 범위를 상위 100대 기업으로 넓히면 수출 비중은 79.4%로 80%에 육박했다. 지난해 대비 11.5%포인트 높아진 수치다.



종사자 규모별로 봤을 때 250인 이상 기업의 수출은 86.8% 증가했다. 10∼249인 기업도 16.2% 늘었다. 반면 1∼9인 업체에서는 1.7% 감소했다.



산업별로는 광제조업 수출이 82.8% 늘어나며 전체 증가세를 주도했다. 도소매업과 기타 산업에서도 각각 5.1%, 10.4% 증가했다. 재화 성질별로 살펴보면 반도체와 정보기기, 정밀기계 등을 중심으로 자본재 수출이 109.0% 급증했다. 원자재 수출도 26.5% 늘었지만 소비재 수출은 1.7% 줄었다.



지역별 수출액은 미국(98.9%)과 중국(113.2%), 일본(16.5%), 동남아시아(93.9%), 중남미(14.3%), 유럽연합(EU·30.5%) 등 대부분 지역에서 증가했다. 반면 대(對) 중동 수출은 2.7% 감소했다.



3분기 수입액은 2031억달러로 전년 동기 대비 25.0% 증가했다. 상위 10대 기업의 수입 비중은 34.3%로 전년 대비 5.6%포인트 상승했다. 상위 100대 기업의 수입 집중도는 60.7%로 5.3%포인트 올랐다. 대기업의 경우 수출액이 수입액을 크게 앞서며 무역수지 흑자를 보였지만, 중견기업과 중소기업에서는 각각 9억달러, 110억달러의 적자를 기록했다. 특히 중소기업의 무역수지 적자는 2015년 통계작성 이래 줄곧 적자를 기록하고 있다.

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