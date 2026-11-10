경기교육감 선거 개표상황표 은닉·위조 정황… 특검 압수수색 착수

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 선거관리위원회 특별검사팀(특검 이태한)이 지난 6월 경기도교육감 선거 이후 선관위 직원이 개표상황표를 은닉·위조해 개표 결과가 실제와 달라지게 한 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.

경기 과천시 중앙선거관리위원회 청사의 모습. 과천=뉴스1

선관위 특검팀은 10일 경기도선관위와 경기 광주시선관위에 검사와 수사관 등 11명을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색영장에는 공직선거법 위반 등 혐의가 적시된 것으로 전해졌다. 특검팀은 지난 경기도교육감 선거에서 광주시선관위 직원이 개표상황표를 위조해 개표 결과가 달라졌다는 의혹과 광주시선관위 차원에서 이 같은 은닉·위조행위를 숨기려 한 정황을 수사 중이다.

앞서 경기도선관위는 지난 6월11일 ‘개표 결과 착오 입력 관련 대국민 사과문’을 내 광주시 초월읍 제2투표소에서 득표수 입력 오류로 투표 결과가 잘못 입력됐다고 밝혔다. 경기도선관위는 개표사무원이 당초 초월읍 제9투표소를 제2투표소로 잘못 입력해 제9투표소의 개표 결과가 제2투표소에 중복으로 입력됐다고 설명했다. 해당 입력 오류 탓에 이 투표소의 득표수는 당초 안민석 후보 582표, 임태희 후보 668표로 공표됐다가 이후 안 후보 798표, 임 후보 869표로 수정됐다.

당시 성남시 중원구 금광2동 제3투표소에서도 두 후보의 개표 결과를 뒤바꿔 입력하는 오류가 있었다. 두 투표소의 오류를 바로잡은 결과 후보 간 득표수 차이는 37만9039표에서 37만8992표로 47표 줄었다.

특검팀은 이런 개표 오류 과정을 들여다보던 중 광주시선관위 직원의 개표상황표 은닉·위조 정황을 포착하고 강제수사에 착수한 것으로 알려졌다. 특검팀 관계자는 “개표상황표 은닉, 위조 등의 범행은 민주주의의 근간을 흔들고 선거제도의 공정성을 근본적으로 훼손할 수 있는 중대한 범죄”라며 “정확한 원인 규명과 재발 방지를 위해 실체를 명확히 규명할 예정”이라고 강조했다.

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