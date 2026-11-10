“오물 80개 준비해 놨다”…집회 현장 충돌 막은 ‘대화경찰’ [경찰서 사람들 ⑤]

사건 현장의 가장 가까운 곳에서 답을 찾는 사람들이 있습니다. 오랜 경험과 집요한 수사로 범인을 쫓고, 시민의 일상을 지켜낸 ‘경찰서 사람들’입니다. 사건 뒤 ‘사람’이 전하는 이야기를 연재합니다.

임정호 용산경찰서 정보관이 지난 10월 28일 세계일보와의 인터뷰에서 ‘대화경찰’의 역할에 대해 설명하고 있다. 이제원 선임기자

“너무 열받아서 지금 오물 80개 준비해놨다.”

지난해 9월8일 서울 용산 현대산업개발(현산) 본사 앞에서 열린 공사비 인상 반대 집회를 앞두고, 한 재개발 조합 측이 용산경찰서 치안정보과 임정호 정보관에게 털어놓은 말이다. 임 정보관은 집회 2주 전부터 주최 측에 전화를 걸어 “준비는 잘 되고 계시냐”, “특이사항은 없느냐”고 물었다. 주최 측과 주고받은 10차례 통화 중 6∼7번째에 인분 투척 계획이 나왔다.

현산 본사는 수많은 사람이 오가는 용산역 대형복합쇼핑몰 안에 있다. 임 정보관은 주최 측을 설득하고 현산 측과 면담을 주선했다. 조합원 약 80명은 오물을 두고 상경했다. 그러나 집회 당일 현산 측이 돌연 면담을 거부하면서 다시 긴장이 고조됐다.

“본사를 점거하겠다.”

조합원들이 격앙된 반응을 보였다. 임 정보관을 비롯한 대화경찰은 “잠깐 기다려 보시라. 최대한 노력해 보겠다”며 이들을 진정시켰다. 동시에 현산 측에는 점거 우려를 전달하며 면담을 재차 요청했다. 결국 현산 관계자가 내려와 인근 카페에서 조합원들과 마주 앉았다. 조합원들은 면담을 마친 뒤 물리적 충돌 없이 돌아갔다.

10일 경찰청에 따르면 각 경찰서에는 임 정보관처럼 집회·시위의 주최 측과 상대방 사이의 소통을 돕는 ‘대화경찰’이 있다. 집회 신고 단계부터 참가자들이 안전하게 집회를 마치고 해산할 때까지 소통의 매개체 역할을 하는 이들이다.

임 정보관은 지난달 28일 “흥분한 집회 참가자들을 진정시키기 위해선 우선 불만과 애로사항을 듣는 것이 가장 중요하다”며 “그런 다음 ‘제가 한 번 얘기해보겠다’며 실제 도우려는 모습을 진정성 있게 보여주면 신뢰가 생긴다”고 말했다.

무턱대고 요구사항을 모두 들어주겠다고 약속하는 것은 금물이다. 지키지 못할 약속은 오히려 신뢰를 깨뜨릴 수 있기 때문이다. 집회 참가자의 편만 드는 것도 아니다. 상대방의 의견도 충분히 듣고 양측을 조율하는 게 대화경찰의 임무다.

임정호 용산경찰서 정보관이 지난 10월 22일 ‘대화경찰’이라고 적힌 형광색 조끼를 입고 민주노총 건설노조 집회현장에서 집회 참가자들과 소통하고 있다.

◆‘물 밑 통제’하던 경찰, 형광색 조끼 입고 현장으로

용산경찰서의 집회·시위 관련 업무는 2022년 5월 대통령 집무실이 관내에 들어오면서 크게 늘었다. 정보관들의 전체 업무 중 대화경찰 업무가 차지하는 비중은 절반 이상이다.

공교롭게도 대화경찰 제도를 처음 설계하고 법제화를 주도한 인물이 지난 6월 부임한 최종윤 용산경찰서장이다.

과거 정보경찰은 집회 현장에 공식적으로 모습을 드러내지 않고 사복 차림으로 집회·시위를 물밑에서 통제했다.

반면 대화경찰은 등에 ‘대화경찰’이라고 적힌 형광색 조끼를 입고 집회 현장에 모습을 드러낸다. 집회 참가자를 ‘잠재적 범죄자’로 보던 시선에서 벗어나 집단지성을 지닌 당사자로 바라본다.

임 정보관은 대화경찰 제도 도입 이후 집회 참가자들이 경찰을 대하는 태도가 달라졌다고 했다. 그는 “과거 경찰을 ‘감시자’로 바라보며 경계했던 집회 참가자들도 이젠 조끼를 보고 먼저 찾아와 요구사항이나 어려움을 얘기하는 경우도 많다”며 “처음에는 감정적으로 반응하던 분들도 집회를 몇 차례 함께 겪고 먹을 것을 건네주기도 한다”고 말했다.

다만 경찰을 향한 인격 모독이 선을 넘거나, 신체적 위해 등 실제 위험이 발생하면 단호하게 대처해야 한다. 임 정보관은 “집회 현장은 다양한 이해관계와 감정이 첨예하게 대립하는 곳이므로 경찰을 향한 고성이나 거친 표현은 자주 발생하는 일상적 어려움”이라며 “소통만으로 한계가 있으면 현장 채증과 함께 법적 절차·제지 기준을 명확히 고지하고 단호히 대응한다”고 했다.

◆개인적·소규모 집회 늘어…‘갈등 관리 전문가’ 양성해야

4년 동안 대화경찰로서 집회 현장을 누빈 임 정보관은 우리 사회의 갈등이 늘어나고 있다는 걸 체감한다고 말했다.

그는 “예전에는 노동단체의 대규모 집회가 많았다면, 최근엔 사회관계망서비스(SNS)로 사람을 모집하거나 10명 정도가 모여 집회하는 경우도 있다”며 “이런 개인적·소규모 집회가 늘어난 것을 보며 갈등이 많아졌다고 느낀다”고 했다.

다양한 갈등을 조율하려면 전문성이 필요하다는 게 임 정보관의 생각이다.

임 정보관은 대화경찰로서 전문성을 키우기 위해 중앙대 일반대학원 공공갈등정보학과에서 석사학위를 받았다. 경찰청은 대화경찰 역량 강화를 위해 학비를 전액 지원했다. 임 정보관은 공공갈등관리사 1급 민간자격증 취득도 준비 중이다. 경찰인재개발원에서도 매년 희망자를 모집해 대화경찰 전문 교육과정을 운영한다.

갈등이 집회·시위로 표출되기 전에 조정할 수 있는 체계도 필요하다.

임 정보관은 “외국에는 ‘메디에이터’라고 하는 갈등 중재자가 있다”며 “경찰뿐 아니라 지자체 등 사회 곳곳에 갈등 중재 역할을 하는 사람이 더 필요하다”고 강조했다.

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