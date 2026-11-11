숙련공 노하우 갖춘 피지컬 AI 키워… 中 추격 따돌린다

지난 5일 재단법인 바다의품과 한국해양기자협회 지원으로 찾은 울산 동구 HD현대중공업 울산조선소. 오토바이를 탄 작업자들이 하나둘 조선소로 들어섰다. 공장 사이로 뻗은 도로에는 대형 운반 차량이 오갔고, 안쪽으로 들어갈수록 건조 중인 선박들이 모습을 드러냈다.



서울 여의도 면적의 약 1.9배인 165만평 부지에는 골리앗 크레인 10기와 건조 도크 14개가 들어서 있다. 제1도크에서는 1만5500TEU급 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 컨테이너선 2척을, 길이 672m·폭 92m인 제3도크에서는 LNG운반선과 액화석유가스(LPG)운반선, 초대형 암모니아운반선 등 5척을 동시에 건조하고 있었다.

지난 5일 울산 동구 HD현대중공업 울산조선소에서 작업자가 용접 로봇을 이용해 선박 블록을 용접하고 있다.

HD현대중공업 제공

선박은 공장에서 제작한 블록을 도크로 옮겨 조립하는 방식으로 건조된다. 대형 선박 한 척에 필요한 블록은 250∼300개에 달한다. 현장에서는 골리앗 크레인이 블록을 들어 올린 채 천천히 움직였고, 도로에는 최대 1200t을 운반하는 특수 차량인 트랜스포터가 오갔다. 차량 앞뒤에서는 자전거를 탄 신호수들이 이동 방향을 안내했다.



공장 안에서는 로봇이 선박용 철판을 용접하고 있었다. 패널공장 천장에 설치된 크레인에 매달린 용접 로봇 4대가 나란히 움직였다. 용접 부위에서는 불꽃이 튀었고, 작업자는 로봇의 움직임을 지켜보며 용접 상태를 확인했다.



HD현대중공업은 기존 산업용 로봇의 한계를 넘어서기 위해 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 기반 용접 로봇을 개발 중이다. 기존 로봇이 미리 입력된 동작을 반복하는 것과 달리 용접 부위의 상태를 살펴 전류와 전압 등을 스스로 조절하도록 하는 것이다. 신상범 HD현대중공업 조선사업부 자동화혁신부 상무는 “숙련된 용접공은 쇳물이 떨어지는 모습과 소리, 용접 과정에서 발생하는 스패터(용접 중 튀는 쇳물)의 양을 종합적으로 살펴본다”며 “이런 판단은 기존 프로그램만으로 구현하기 어렵다”고 설명했다.



HD현대중공업은 내년 상반기 피지컬 AI를 적용한 고정형 용접 로봇을 선보일 계획이다. 기술 개발 진척도는 50∼60% 수준이다. 이동형 용접 로봇은 2030년 이후 도입이 가능할 것으로 본다.



HD현대중공업은 HD현대삼호를 포함해 현재 운영 중인 약 260대의 로봇을 2030년까지 3000대 수준으로 늘릴 계획이다.



중국 조선업계의 추격도 자동화를 서두르는 이유다. 중국은 정부 지원을 바탕으로 신규 조선소에 자동화 설비를 대규모로 도입하고 있다. HD현대중공업은 2030년까지 현재 인력 수준을 유지하면서 생산성을 30% 이상 높이고 원가는 10% 이상 낮춘다는 목표다. 신 상무는 “중국과 한국의 선박 가격 차이가 약 10% 수준”이라며 “성능에서 차별화를 유지하면서 가격 경쟁력까지 확보해야 한다”고 말했다.

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