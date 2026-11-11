[경제 단신] 전동화 ‘GV90’ 출시… 최고 2억3950만원 외

전동화 ‘GV90’ 출시… 최고 2억3950만원

현대차의 고급 브랜드 제네시스는 브랜드 최초 초대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) GV90 네오룬(사진)과 GV90을 출시했다고 10일 밝혔다. 판매 가격은 스윙 도어를 적용한 GV90 스탠다드(7인승) 1억3950만원, GV90 인디비쥬얼 라운지 시트(6인승) 1억4550만원이다. 세계 최초의 독립 개폐형 히든 B필러 코치 도어 ‘네오룬 아치 게이트’를 적용한 GV90 네오룬은 스탠다드(6인승) 1억8990만원, 이그제큐티브 스위트(4인승) 2억3950만원이다. GV90에는 현대차그룹 전기차 중 가장 큰 용량인 123.5킬로와트시(㎾h)의 고전압 배터리가 적용됐다.

크리스마스 케이크 사전예약 최대 30% ↓

파리바게뜨는 크리스마스와 연말을 맞아 ‘2026 홀리데이 케이크’(사진)를 출시하고 사전예약에 돌입한다고 10일 밝혔다. 올해 시즌 테마는 ‘겨울을 팝하게! PLAY 윈터팝’으로, 딸기를 활용한 시그니처 브랜드 ‘베리밤’ 제품군을 기존보다 확대해 6종으로 선보인다. 신제품 ‘베리밤 와르르’와 ‘베리밤 파티’를 비롯해 트리 모양의 ‘기적 같은 오늘’, 무스 케이크인 ‘윈터무스’ 등 다양한 제품을 마련했다. 사전예약은 11일부터 다음 달 19일까지 진행하며 파바앱이나 해피오더앱, 카카오톡 예약하기·선물하기에서 최대 20∼30% 할인 혜택을 제공한다. 예약 제품은 다음 달 21∼25일 지정 매장에서 받아갈 수 있다.

삼성전자 ‘C랩 스타트업 데모데이’ 개최

삼성전자가 10일 서울 서초구 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 ‘2026 C랩 스타트업 데모데이(사진)’를 열고 회사가 지원한 스타트업의 기술과 성과를 공유했다. 이번 행사에서는 삼성전자가 육성한 C랩 아웃사이드 8기 스타트업 30곳 중 6곳이 성장 경험, 삼성전자와의 사업 협력 사례를 발표했다. 삼성전자는 C랩을 통해 지금까지 사내벤처와 스타트업 1000개를 발굴, 육성했다. C랩 아웃사이드에 선발된 스타트업에는 최대 1억원의 사업 지원금을 제공하고 성장 단계별 맞춤형 컨설팅, 국내외 전시회 참가 등을 지원한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지