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[11일의 날씨] 청명한 하늘
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입력 :
2026-11-10 18:29
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2026-11-10 18:29
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[11일의 날씨] 청명한 하늘
세계일보
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오피니언
[설왕설래] ‘앵그리 아메리칸’
매서운 겨울바람이 불던 1773년 12월 어느 날 저녁, 영국의 식민지인 보스턴 항에는 차를 가득 실은 동인도회사 선박 세 척이 정박해 있었다. 이때 얼굴에 숯칠을 하고 깃털을 꽂아 인디언 복장을 한 보스턴 주민 60여명이 배에 올라와선 300상자의 홍차를 바다에 내던졌다. 이른바 ‘보스턴 차(茶) 사건’이었다. 사건 배경에는 ‘대표 없는 곳에 과세 없다’
[조남규칼럼] 30년 전 브레진스키의 경고
지난주 미국 중간선거로 의회 권력이 야당인 민주당으로 넘어갔다. ‘난기류를 겪고 있는 한·미 관계’(미셸 스틸 주한미국대사)에 민주당이 장악한 의회라는 새로운 변수가 보태졌다. 공화당 트럼프 행정부와는 전시작전통제권 전환과 북한·중국 위협 대응 등을 놓고 파열음이 잇따르고 있다. 미국은 정동영 장관의 정보 ‘유출’을 이유로 대북 정보 공유를 제한한 데 이어
[기자가만난세상] ‘미래세대의 축제’ 유니버시아드
지난달 9일 한글날, 세종 도심에서 2027 충청 유니버시아드대회 D-300을 기념하는 ‘2026 한글런’이 열렸다. 전국에서 선발된 ‘유(U)러너’ 300명이 마스코트 ‘흥이·나유’ 모자를 쓰고 세종 수변공원 일대를 힘차게 달렸다. 시민들의 눈길을 사로잡은 뜻깊은 행사였다. 하지만 충청 유니버시아드대회를 아는 국민은 여전히 많지 않다. 개막(내년 8월
[박소란의시읽는마음] 굴러가는 날들
볼링핀이 쓰러지는 장면을 상상한다. 열 개의 볼링핀이 한 번에 와르르 쓰러져 “깊은 구렁 속으로” 잠기는 장면 같은 것. 누군가는 웃으며 힘차게 ‘스트라이크!’ 외칠지도 모른다. 우리가 허물어지는 일에 대해, 세상으로부터 내던져지는 일에 대해 골몰하는 동안. “멍든 무릎을 바라보며” 간신히 어두운 시간을 견디는 동안. 그럴 때 무심코 떠올리는 존재, 엄마.
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