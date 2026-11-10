모레노호, 내분설 잠재우고 다시 ‘원팀’ 될까

올해 마지막 A매치 2연전을 앞둔 한국 남자 축구대표팀이 카타르에서 26인 완전체로 담금질에 나섰다. ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)을 비롯해 ‘국가대표 은퇴 소동’을 일으켰던 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케) 등 ‘96라인’ 3인방도 합류해 10일 첫 훈련을 진행했다.



로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 13일(이하 한국시간) 오후 11시30분 카타르 알라이얀의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 11월 A매치 첫 경기를 치른다. 나흘 뒤인 17일 오후 11시엔 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 두 번째 경기를 치른다. 올해 대표팀의 마지막 공식 일정이다.

비장 한국 남자 축구 국가대표팀 선수들이 지난 8일 인천국제공항을 통해 11월 A매치 2연전 중동 원정을 위해 출국하고 있다. 로베르트 모레노 감독이 이끄는 대표팀은 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와 친선경기를 치른다. 인천공항=뉴시스

대표팀 코치진과 K리거들은 지난 8일과 9일에 걸쳐 카타르 도하로 출국했다. 유럽을 비롯한 해외파 선수들은 국내 소집 없이 곧바로 카타르 현지로 합류했다. 이번 A매치 2연전에 나설 26명의 명단을 지난달 29일 발표한 뒤 유럽 출장길에 올랐던 모레노 감독은 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재, 황인범의 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 경기를 관전하며 이들의 컨디션을 점검한 뒤 한국으로 돌아오지 않고 곧바로 카타르 도하로 향했다.



일부 국내파 선수들은 하루 늦게 대표팀에 합류했다. 당초 9일 출국 예정이었던 손정범(FC서울)은 고열 증세로 하루 휴식을 취한 뒤 10일 출국했고, 지난 8일 K리그 일정을 소화한 송범근(전북 현대)과 신민하(강원FC)도 이날 후발대로 도하로 향했다. 완전체 26인이 모두 모이는 10일에 현지에서 첫 훈련을 가졌다.



2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락이라는 충격의 결과를 받아든 이후 대한축구협회는 임시 사령탑 체제를 선택했다. 역대 처음으로 사령탑 자리를 공개채용에 나섰고, 서류전형과 면접을 거쳐 모레노 감독을 낙점해 지휘봉을 맡겼다.



모레노 감독은 첫 시험대였던 9~10월 A매치 4연전에서 전술적 논란 속에서도 2승1무1패라는 나쁘지 않은 성적표를 받아들었지만, 뜻밖의 암초에 부딪혔다. 그리고 그 암초는 그라운드 위가 아닌 그라운드 밖에 있었다.



9~10월 A매치 4연전의 마지막 경기였던 지난달 6일 우즈베키스탄전을 마친 뒤 1996년생 동갑내기로 이른바 ‘96라인’이라 불리는 김민재와 황인범, 황희찬이 동반으로 국가대표를 은퇴한다는 얘기가 퍼지며 축구계가 발칵 뒤집혔다. 이들의 은퇴 소동이 주장 손흥민을 비롯해 이재성 등 ‘92라인’과의 갈등에서 촉발됐고, 8년간 이어진 손흥민 주장 체제에 대한 불만이 크다는 등의 확인되지 않은 이야기들이 떠돌면서 내분설까지 이어졌다.

남자축구국가대표팀 11월 중동 원정 경기를 앞두고 출국하고 있는 로베르트 모레노 감독.

당초 11월 A매치 2연전은 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵을 위한 최종 시험대이자 모레노 감독과의 계약 연장 여부로 큰 관심을 모았다. 그러나 2027 아시안컵이 사우디아라비아를 둘러싼 국제 정세 악화로 내년 12월로 연기되면서 다소 김이 새긴 했지만, 내분설 등으로 어수선한 대표팀의 분위기를 한 번에 바꿔줄 좋은 기회가 될 전망이다.



모레노 감독은 논란의 중심에 섰던 손흥민과 김민재, 황희찬, 황인범을 모두 소집하며 내분설을 정면으로 돌파하는 길을 택했다. 이제 남은 건 이들 간의 갈등을 봉합해 대표팀이 하나로 뭉쳤다는 것을 보여줌과 동시에 탄탄한 조직력을 보여주느냐다.



이번 A매치 2연전을 마치면 모레노 감독은 9~10월 A매치 4연전까지 합쳐 6경기를 종합으로 평가받아 연임 여부가 결정된다. 다만 아시안컵의 연기로 인해 모레노 감독의 거취가 애매해진 것은 사실이다. 모레노 감독의 임시 사령탑 계약은 이달 27일까지다.



과연 축구대표팀이 중동 원정을 연승으로 장식하며 그야말로 다사다난했던 2026년의 마지막에서 유종의 미를 거둘 수 있을지 귀추가 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지