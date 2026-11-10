리틀엔젤스, 초기 대표작 ‘길쌈놀이’ 재해석

1962년 창단 이래 한국 전통예술의 아름다움을 지켜 온 리틀엔젤스예술단이 초기 대표작 ‘길쌈놀이’에 새로운 활력을 불어넣은 한국무용 신작 ‘비상, 하늘을 짓다’(사진)를 선보인다.



10일 리틀엔젤스에 따르면 서울 광진구 유니버설아트센터에서 28일 오후 2시와 6시에 열리는 예술단 정기공연 ‘하모니’에선 1964년 초연돼 이듬해 첫 미국 순회공연 때부터 리틀엔젤스 해외 무대의 2부를 열던 ‘길쌈놀이’가 오랜만에 관객을 만난다. 태극 문양을 단 긴 장대를 무대 한가운데 세우고 ‘화관무’ 등 여러 춤을 엮어, 단원들이 그 둘레를 돌며 오색 끈을 엮어 나가는 구성이다. 음악인류학자 김희선은 2022년 발표한 논문 ‘리틀엔젤스예술단의 공연예술사적 의미’에서 이 작품을 다른 예술단에서는 찾아볼 수 없는 리틀엔젤스만의 레퍼토리로 꼽은 바 있다.



이번 공연에선 ‘길쌈놀이’의 단심줄놀이에 현대적인 군무와 시각 연출을 더해 ‘비상’의 이미지를 키운다. 어둠과 정적 속 한 줄기 빛과 호흡으로 시작해 손끝에서 뻗어 나가는 한삼의 선으로 이어지며, 생명이 둥지를 떠나 날아오르는 모습을 그린다.



공연 1부에서는 ‘북춤’(1964년 초연)·‘처녀총각’(1965)·‘부채춤’(1964)·‘시집가는 날’(1965)·‘신탈춤’(2025)을, 2부에서는 ‘가야금병창’(1967)·‘비상, 하늘을 짓다’·‘설날아침’(2021)·‘신명한판’(2024)과 ‘합창’을 선보인다.



문훈숙 리틀엔젤스예술단 이사장은 “지난 10월 미국 로스앤젤레스와 멕시코 공연을 통해 한국 전통예술을 알리고 현지 관객과 소통할 수 있었다. 해외 무대에서 다시금 느낀 60여년 전통의 울림을 이번 정기공연에서 국내 관객 여러분께도 전해드릴 것”이라고 말했다.

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