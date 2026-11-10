임윤찬, 5일 연속 연주에도 ‘감동 그대로’

피아니스트 임윤찬(사진)이 닷새 연속 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번을 전석 매진으로 연주하며 새로운 이정표를 세웠다. 5일 아트센터인천을 시작으로 6~8일 예술의전당, 9일 롯데콘서트홀까지 하루도 쉬지 않은 강행군이었다. 대곡인 데다 애초 네 차례였던 협연이 7일까지 늘면서 혹사를 걱정하는 목소리도 나왔지만 임윤찬은 그만이 보여줄 수 있는 열정과 에너지로 2022년 반 클라이번 국제피아노콩쿠르 결선에서 펼쳐진 명연의 재현을 기다린 국내 팬들을 만족시켰다. 천재 피아니스트는 이제 2019년 윤이상국제음악콩쿠르 최연소 우승·3관왕, 2022년 반 클라이번 콩쿠르 최연소 우승에 이어 닷새 연속 라흐마니노프 3번이라는 새 이력을 더하게 됐다.



이번 공연의 또 다른 주역은 지휘자 마린 알솝과 필라델피아 오케스트라였다. 알솝은 2022년 반 클라이번 콩쿠르 결선에서 임윤찬과 호흡을 맞췄다. 필라델피아 오케스트라는 라흐마니노프가 1939년과 1940년 직접 피아노를 맡아 이 곡을 녹음한 악단이다. 임윤찬의 음악적 이력과 작품의 연주 역사가 만나는 조합이었다.



8일 예술의전당 콘서트홀 무대에서 임윤찬은 초반부터 자신의 해석을 밀고 나갔다. 알솝과 악단은 피아노가 제시한 흐름을 충실히 뒷받침했다. 특히 3악장에서는 임윤찬의 강한 에너지가 악단으로 이어지면서 독주와 합주가 함께 절정으로 나아갔다. 독주자의 해석을 존중하면서 그 추진력을 함께 키워 가는 협연이었다. 강렬한 타건은 함께 연주하는 악단까지 고양시키며 연주회장의 공기 자체를 바꿨다. 특별한 무대에서만 빚어지는 감동이 콘서트홀을 꽉 채운 연주였다. 2부에서 필라델피아 오케스트라는 바버의 교향곡 1번과 스트라빈스키의 ‘불새’ 모음곡으로 고유의 ‘필라델피아 사운드’를 들려줬다. 농밀한 현악의 음색과 금관악기군의 활약이 두드러졌다.

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