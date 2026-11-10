‘불닭’보다 매운 라면 있었다…캡사이신 최다 라면은

매운 라면의 대명사로 꼽히는 삼양식품의 ‘불닭볶음면’보다 팔도의 ‘틈새라면 빨계떡’이 캡사이신류 함량이 높은 것으로 나타났다.

라면. 클립아트코리아

◆ 틈새라면, 불닭볶음면보다 캡사이신 함량 높아

10일 한국소비자원은 시중에서 판매되는 라면 12개 제품(국물라면 7개, 볶음라면 5개)의 매운맛과 영양성분, 안전성 등을 비교해 발표했다.

라면수프·소스 1㎏당 캡사이신류 함량을 측정한 결과 국물라면 중에서는 팔도의 ‘틈새라면 빨계떡’이 650㎎, 볶음라면에서는 삼양식품의 ‘불닭볶음면’이 285㎎으로 각각 최고치를 기록했다.

이때 ‘틈새라면 빨계떡’은 매운 라면으로 흔히 꼽히는 ‘불닭볶음면’보다도 높은 수치를 기록했다.

한국산업표준(KS)은 유탕면의 매운맛을 1단계(순한맛)부터 4단계(매우 매운맛)까지 구분한다. 조사 대상 12개 제품은 모두 2단계에서 4단계 사이에 분포했다.

이 가운데 ‘틈새라면 빨계떡’, 농심의 ‘신라면 더레드’, 삼양식품의 ‘삼양라면 매운맛’과 ‘불닭볶음면’ 4종은 제일 높은 단계인 4단계에 해당했다.

다만 라면수프와 소스의 캡사이신류 농도가 높다고 해서 먹을 때 느껴지는 매운맛이 반드시 강한 것은 아니다.

소비자원은 “조리 후 면의 캡사이신류 함량은 라면수프·소스 자체의 캡사이신류 함량 대비 감소한다”며 “국물 라면의 경우 매운맛의 강도가 상대적으로 약하게 느껴질 수 있다”고 설명했다.

실제로 조사 대상 제품의 수프·소스 속 캡사이신류 함량은 94~650㎎/㎏으로 최대 6.9배 차이를 보였으나 조리 후 면에서는 20~37㎎/㎏ 수준에 그쳐 제품 간 격차가 최대 1.9배까지 줄어든 것으로 조사됐다.

라면 12종의 캡사이신류 함량 시험 결과. 한국소비자원 제공

◆ 매운맛 뒤에 숨은 나트륨…라면 한 봉지에 하루 기준치 절반 훌쩍

라면을 고를 때는 나트륨 함량도 주의 깊게 살펴야 한다. 조사 결과 모든 제품에서 한 봉지당 나트륨 함량이 성인 1일 영양성분 기준치인 2000㎎의 절반 이상을 차지했다. 국물라면 7종의 한 봉지당 나트륨 함량은 1611~2080㎎, 볶음라면 5종의 한 봉지당 나트륨 함량은 1009~1349㎎으로 나타났다.

특히 ‘신라면 더레드’는 나트륨 함량이 2080㎎으로 국물까지 모두 섭취할 경우 하루 기준치를 초과한다.

소비자원은 “국물라면은 전체 나트륨의 약 70%가 국물에 들어 있다”며 “조리 시 라면수프·소스를 적게 넣거나 국물 먹는 양을 줄이는 등 나트륨 과다 섭취에 주의해 달라”고 당부했다.

◆ 국물라면 제품별 가격 최대 1.9배 차이…안전성은 전 제품 적합

조사 대상 제품의 가격은 다양하게 형성됐다. 국물라면 중에서는 ‘삼양라면 매운맛’이 684원으로 최저가였으며 ‘틈새라면 빨계떡’이 1300원으로 최고가를 기록했다. 제품 간 가격 차이는 1.9배였다.

볶음라면은 농심 ‘신라면 볶음면’(995원)이 가장 저렴했으며 오뚜기 ‘참깨라면 볶음면’(1420원)이 제일 비싸 1.4배의 차이를 보였다. 가격은 지난 9월 판매사 공식몰 기준이다.

이밖에 중금속과 유해물질, 미생물 등 안전성 검사에서는 전 제품이 관련 기준에 적합했다.

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