'공사비 2조' 성수2지구 재개발... DL이앤씨, 시공사 선정 앞두고 홍보관 개관

공사비 2조원 규모의 서울 성동구 성수전략정비구역 제2지구(성수2지구) 재개발 사업 시공사 선정을 앞두고 DL이앤씨가 조합원 대상 홍보관을 열었다.

DL이앤씨는 10일 서울 강남구 압구정역 인근에 ‘아크로 성수’ 홍보관을 개관했다고 밝혔다.

아크로 성수 홍보관 모형도. DL이앤씨 제공

성수2지구 재개발은 지하 6층∼지상 최고 62층, 9개 동, 총 2350가구를 짓는 사업이다. 총공사비는 2조137억원이다. DL이앤씨는 지난 9월 시공사 선정 입찰에 단독 응찰해 우선협상대상자로 선정됐다. 조합은 이달 21일 총회에서 시공사 선정 여부를 결정한다.

DL이앤씨는 한강 조망을 고려해 건물 배치를 조정하고 고층 필로티 구조를 적용하는 설계안을 제시했다. 한강 조망이 좋은 가구는 조합원 가구 수의 110% 수준으로 계획했으며, 일부 가구에는 3면 조망 구조를 적용할 예정이다.

아크로 성수 홍보관 한강뷰 곡면창호 체험존. DL이앤씨 제공

외관 설계에는 아르카디스, 초고층 구조 설계에는 영국의 에이럽이 참여했다. 조경은 마사 슈워츠 파트너스(MSP), 경관조명은 독일의 리히트 쿤스트 리히트, 주민 공동시설은 야부 푸셸버그가 맡았다. 단지에는 스카이브릿지와 정원, 실내 수영장, 영화관, 고층부 도서관 등이 들어설 예정이다. 전용면적 400㎡와 600㎡ 규모의 펜트하우스도 계획됐다.

DL이앤씨는 조합 사업비 전액을 양도성예금증서(CD) 금리에 가산금리 0%를 적용해 조달하고, 이주비는 주택담보대출비율(LTV) 100% 수준으로 마련하는 조건을 제시했다. 조합원 분담금은 입주 후 최대 4년까지 납부를 유예하고, 공사비 물가 인상분 400억원은 시공사가 부담하는 방안도 포함됐다. 착공 이후 물가 변동에 따른 공사비 증액을 하지 않고, 미분양 발생 시 해당 물량을 공사비 대신 인수하는 조건도 제안했다.

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