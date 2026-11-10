식사 골고루 할수록 당뇨병 위험 낮아져…남성 44%·여성 27%↓

특정 음식을 줄이거나 늘리는 것 못지않게 평소 얼마나 다양한 종류의 음식을 골고루 먹느냐도 당뇨병 발생 위험과 밀접한 관련이 있다는 국내 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

식사할 때 특정 음식에 치우치지 않고 여러 식품군을 골고루 섭취하는 식습관이 제2형 당뇨병 발생 위험 감소와 관련이 있다는 연구 결과가 나왔다.

식품군을 다양하게 섭취한 남성은 그렇지 않은 남성보다 당뇨병 발생 위험이 44%, 여성은 27% 낮은 것으로 나타났다.

한양대 의대 예방의학교실 김미경 교수 연구팀은 연구 결과는 국제학술지 ‘영국영양학저널(British Journal of Nutrition)’ 최신호를 통해 한국인유전체역학조사사업(KoGES)에 참여한 40세 이상 성인 1만6666명을 추적 관찰해 이 같은 결과를 확인했다고 10일 밝혔다.

◆ 식품군 5개 골고루 섭취한 집단서 당뇨병 위험 낮아

연구팀은 2005~2011년 조사 당시 당뇨병이 없었던 남성 6162명과 여성 1만504명을 대상으로 식습관과 당뇨병 발생 사이의 관계를 분석했다. 추적 관찰 기간의 중앙값은 6년이었으며, 이 기간 새롭게 당뇨병이 발생한 사람은 953명으로 남성 413명, 여성 540명이었다.

연구팀은 음식 섭취량뿐 아니라 식사의 다양성에 주목했다. 한국인 영양섭취기준에 따라 식품을 곡류, 육류·생선·달걀·콩류·견과류, 채소·해조류·버섯류, 과일, 우유·유제품 등 5개 그룹으로 나눴다.

각 식품군을 하루 1회 제공량 이상 섭취하면 1점을 부여해 식사 다양성 점수를 산출했다. 점수가 높을수록 여러 식품군을 골고루 섭취한다는 의미다. 연구팀은 106개 항목으로 구성된 식품 섭취 빈도 조사를 최대 세 차례 반복해 장기간 유지된 식사 패턴을 평가했다.

식사할 때 특정 음식에 치우치지 않고 여러 식품군을 골고루 섭취하는 식습관이 제2형 당뇨병 발생 위험 감소와 관련이 있다는 게 전문가의 의견이다. 다양한 식품군. 연합뉴스

분석 결과 식사 다양성 점수가 4점을 초과한 남성은 3점 이하인 남성보다 당뇨병 발생 위험이 44% 낮았다. 여성도 같은 기준으로 비교했을 때 발생 위험이 27% 낮게 나타났다.

나이와 교육 수준, 운동, 흡연, 음주, 체질량지수(BMI), 공복혈당, 총열량 섭취량 등 관련 요인을 통계적으로 보정한 뒤에도 이러한 연관성은 유지됐다.

◆ 같은 식품군 안에서도 종류 다양하게 먹어야

전체 식품군을 골고루 섭취하는 것뿐 아니라 같은 식품군 안에서 다양한 종류의 음식을 먹는 것도 당뇨병 발생 위험과 관련이 있었다.

우유와 유제품은 섭취하는 종류가 가장 다양한 집단이 가장 적은 집단보다 당뇨병 발생 위험이 남성 31%, 여성 30% 낮았다.

남성은 다양한 과일을 섭취한 집단에서 발생 위험이 30% 낮았으며, 여성은 채소·해조류·버섯류를 다양하게 먹은 집단에서 위험이 27% 낮게 나타났다.

연구팀은 식사의 다양성이 당뇨병 발생 위험과 관련되는 배경으로 여러 영양소와 생리활성물질의 복합적인 작용 가능성을 제시했다.

우유와 유제품에 포함된 유청단백질과 생리활성 펩타이드는 인슐린 민감도와 혈당 조절에 영향을 줄 수 있으며, 발효 유제품의 유익균과 생리활성물질은 장내 미생물 환경과 염증 반응에 관여할 가능성이 있다는 설명이다.

전체 식품군을 골고루 섭취하는 것뿐 아니라 같은 식품군 안에서 다양한 종류의 음식을 먹는 것도 당뇨병 발생 위험을 낮추는것과 관련이 있었다는 게 연구팀의 설명이다. 게티이미지뱅크

과일과 채소에 풍부한 식이섬유와 비타민, 미네랄, 플라보노이드, 카로티노이드 등도 혈당 대사와 관련된 성분으로 꼽힌다.

◆ 특정 식품 섭취량보다 식사 다양성과 질 함께 고려해야

연구팀은 다만 우유·유제품의 종류를 다양하게 섭취한 집단에서 당뇨병 발생 위험이 낮게 나타났다고 해서 섭취량을 늘리는 것이 당뇨병 예방에 유리하다는 의미는 아니라고 설명했다.

연구 대상자들의 우유·유제품 섭취 수준 자체가 전반적으로 높지 않았기 때문이다.

김미경 교수는 “이번 연구는 식사 전반의 다양성이 제2형 당뇨병 발생과 관련이 있음을 보여준다”며 “식품의 종류가 많다는 것만으로 건강한 식사가 되는 것은 아닌 만큼 다양한 과일과 채소·해조류·버섯류 등을 식사에 포함하면서 식사의 다양성과 질을 함께 고려하는 것이 바람직하다”고 말했다.

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