李대통령, 美 중간선거 여파 언급… “실용적 국익 외교 집중”

이재명 대통령이 “국제 정세의 불확실성이 커질수록 일관된 원칙과 유연한 대응의 조화가 필요하다”며 미국 중간선거 이후 예상되는 대외환경 변화에 정부가 치밀하게 대응해줄 것을 주문했다. 이 대통령은 “정부는 변화에 일희일비하지 않고, 실용적 국익 외교와 민생 우선 국정에 모든 역량을 집중해가겠다”고 약속했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합

이 대통령은 10일 청와대에서 주재한 국무회의에서 “미국 중간선거 이후 대외환경의 여러 변화들이 예상된다”며 “관계 부·처·청은 예상되는 다양한 변수들을 다각도로 분석하고 상황별 대응 방안을 치밀하게 마련해주기 바란다”고 주문했다. 이 대통령은 특히 “대외 불확실성이 국내 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화하는 데 만전을 기해야 될 것”이라며 “미국과 국제 경제 상황을 예의주시하면서 금융시장이 동요하는 일이 없도록 모니터링을 강화하고 신속 대응 체계를 잘 갖춰주기 바란다”고 당부했다.

이 대통령은 또 “외풍에 휘둘리지 않으려면 기초 체력을 키우는 일도 꼭 필요하다”면서 “반도체와 인공지능(AI) 같은 핵심 전략 산업의 경쟁력을 한층 정교하게 다듬고 새로운 성장 산업 육성 또한 고삐를 늦추지 말아야겠다”고 강조했다. 이어 “무엇보다 중요한 것은 한·미가 상호 호혜적인 관점에서 양국 간의 신뢰와 협력의 기반을 다지고 넓히는 데 외교력을 집중하는 것”이라며 “우리의 국익과 기업의 투자를 두텁게 보호하는 동시에 양국이 외교·안보 분야에서 합의한 사항들이 제대로 이행될 수 있도록 지혜를 모아가야겠다”고 말했다. 그러면서 “이를 위해 미국 행정부와 긴밀한 협조를 이어가는 동시에 미 의회 내에도 초당적인 협력 토대를 구축하고, 또 각 주 정부들과 경제계 등으로 소통의 폭을 넓혀가야겠다”고 덧붙였다.

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